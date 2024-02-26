Курс растет: на сколько может подорожать доллар на этой неделе

Спрос на американскую валюту постепенно оживает

В течение этой недели на валютном рынке не прогнозируется большое удорожание доллара. Однако украинцам стоит ожидать постепенного роста курса.

Как сообщает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает ТСН, в течение 26 февраля-3 марта, вероятны показательные колебания. Курс американской валюты будет находиться в пределах 38,50–39 гривен.

"Экономика Украины начинает мощнее работать, спрос на валюту со стороны бизнеса растет, рынок активизируется, курс медленно идет вверх ", — объясняет эксперт.

Курс доллара в Украине на 26 февраля

По данным портала Минфин, в понедельник, 26 февраля, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,15 грн (покупка) и 38,70 (продажа). Наличный курс — 38,49 (покупка) и 38,60 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,35.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе по курсу доллара в следующем месяце от экономического эксперта Даниила Монина. Он отметил, что наибольшее влияние на валюту должна оказать финансовая помощь от международных партнеров.