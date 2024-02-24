Что будет с курсом доллара в Украине на следующей неделе: прогноз экономиста

Изменения на валютном рынке — результат действий НБУ

Достаточно долго валютный рынок демонстрировал стабильность, но за последнюю неделю курс доллара на межбанке вырос почти на 1 гривну — до 38,50 грн. Однако в ближайшие семь дней такая тенденция вряд ли сохранится.

Прогноз курса доллара на неделю 25 февраля 3 марта дал доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников. Его публикует сайт "Pro Гроші".

По мнению эксперта, повышение стоимости американской валюты в обменниках и черном рынке было связано с действиями Национального банка. Очередное ослабление национальной валюты отразилось на наличном курсе, но дальнейшего роста курса не ожидается.

"В течение следующей недели мы не будем наблюдать ничего подобного. Скорее всего, курсовые показатели будут колебаться именно в коридоре, который определила текущая неделя. Что касается удешевления доллара: он может скинуть несколько копеек, может добавить, но чего-то решительного, удивительного и сногсшибательного не будет", — прогнозирует Плотников.

Он отмечает, что роль внешних факторов в формировании курса доллара в Украине на данном этапе минимальна. Колебания курса, которые наблюдаются в последние дни — результат действий НБУ.

"Возможно, когда-то это повлияло бы на курс, но сейчас, учитывая размеры внешней помощи, уже не является чем-то, что будет иметь ощутимый эффект. Я думаю, что случившееся на этой неделе – исключительно внутренние события и деятельность НБУ", – резюмировал Плотников.

Курс доллара в Украине по состоянию на 24 февраля

По данным портала "Минфин", в субботу, 24 февраля, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,20 грн (покупка) и 38,70 (продажа). Наличный курс — 38,45 (покупка) и 38,60 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 38,48 грн.

Как сообщал "Телеграф", экономический эксперт Даниил Монин дал прогноз курса доллара на весну.