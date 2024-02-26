Три категории продуктов точно подорожают весной: почему это произойдет

Резких изменений точно не ожидается

В течение весны украинцам следует готовиться к удорожанию яиц и овощей борщового набора. А дефицит молочного сырья из-за блокады польской границы хоть и маловероятен, однако цены на эти товары тоже не стабилизируются.

Как прогнозирует исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для "Фокус", рост цен на эти продукты будет из-за определенных факторов. Однако стремительного удорожания точно не ожидается.

По его словам, ценники на яйца магазины будут постепенно переписывать из-за роста стоимости комбикорма для птиц.

"Так же у нас с борщевой группой. Посадили много лука, посадили много моркови. Точно не будет такого безумного роста цен, как было в прошлом году. То есть все будет гораздо спокойнее", — сказал Пендзин.

Эксперт также добавляет, что в Украине не предусматривается дефицит молочного сырья.

"Не будет никакого запрета (польского импорта — Фокус). Мы не будем воевать с поляками. На сегодняшний момент, это не больше, чем предупредительное мероприятие. Это такой намек на зеркальные реакции. Поляки тоже не запретили украинское масло. Они лишь блокируют границы", — объяснил Пендзин.

Однако отмечает, что действительно серьезная ситуация может произойти с молочным сырьем, которое страна завозит из Польши.

"Растет цена на молоко-сырье. И это действительно влияет на цену украинского аграрного продукта. Если вы пройдете по супермаркету, вы не увидите на сегодняшний момент ни одного импортного производителя – лежит наше отечественное масло. Но самая большая проблема и то, что мы собственно импортируем из Польши, мы из Польши завозили молоко-сырье и твердые сыры. В чем проблема? В том, что в Украине достаточно большой объем молокосырья производится в хозяйствах населения. Люди сегодня резко снизили общий объем производства молоко-сырья, потому что физически просто не хватает рабочих рук. Мы же понимаем, что мобилизация жестко прошлась по селам, уменьшилось общее количество людей, реально работающих в аграрном бизнесе. Как следствие, мы имеем уменьшение предложений. В частности, и свиного мяса, потому что очень большая доля производилась свинины в домохозяйствах населения. Так же и с молоко-сырьем. Такая ситуация провоцирует рост цен на молочные продукты", — отметил Пендзин.

Поэтому, по его словам, стоимость молочки будет изменяться в сторону роста до конца апреля, ведь тогда животные будут переведены на открытое содержание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине за неделю один из популярных овощей подешевел на 17%.