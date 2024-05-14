Дефицит горючего и даже транспортный коллапс: эксперт рассказал, что ждет украинцев после 18 мая

Цены подскочат не только на горючее

В Украине в ближайшее время может наступить транспортный коллапс. Он будет вызван топливным кризисом, считает Дмитрий Леушкин, директор сети АЗС.

Всему виной новый закон о мобилизации в Украине, который вступает в действие с 18 мая. Согласно документу, водители бензовозов, чтобы выехать из Украины и закупить горючее, должны иметь специальный QR-код. А для того чтобы его получить, нужно пройти ТЦК и ВЛК. После этого некоторые могут получить бронь, но большая часть пойдет воевать. Об этом эксперт заявил в эфире телеканала " Киев24 ".

Тем более что сейчас у ТЦК огромные очереди. А на АЗС есть запас топлива всего на 2 недели, поэтому дефицита топлива не избежать.

"Это может быть связано не только с горюче-смазочными материалами, но и с лекарствами, со всем", — сказал специалист.

К слову, в комментарии "Телеграфу" такое же мнение высказал глава ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич. В частности, он сказал, что после 18 мая в Украине может остаться всего 5% от прежнего количества водителей-международников. Также участятся случаи, когда водители будут бросать фуры, только пересек границу с Европой. Поэтому ожидается серьезный рост цен.

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