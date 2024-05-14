Не только Лыбедская: в Киеве затопило еще одну улицу города (видео)

В сети распространяют видео

Во вторник, 14 мая, в Киеве затопило улицу Архитектора Вербицкого, а именно неподалеку от станции метро "Вырлица". Вероятно, прорвало трубу.

Видео обнародовал подписчик телеграм-канала общественной организации "Пассажиры Киева". На левом берегу столицы улица полностью залита водой.

На записи видно, как люди пытаются перепрыгнуть грязные "ручьи".

Также видео публикуют в других местных пабликах.

Людям никак обойти огромную лужу почти во всю улицу. Киевляне возмущены, ведь, как отмечают пользователи сети, недавно на Вербицкого коммунальщики проводили ремонтные работы.

"Так там что-то рыли, видимо, не доделали", — прокомментировал видео читатель телеграм-канала ОО "Пассажиры Киева".

Напоминаем, это уже второй случай в Киеве за день. Первый масштабный порыв водопроводной трубы произошел у ТРЦ Ocean Plaza на улице Антоновича.

Стремительными потоки воды залили все вокруг. Затопило не только улицы, но и станцию метро "Лыбедская". Из-за прорыва осложнено движение транспорта.

В КГГА заявили, что повреждение сети на Антоновича произошло в процессе проведения гидравлических испытаний.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве в супермаркете упал потолок. Видео собрало множество комментариев. Пользователи сети посмеялись над ситуацией.