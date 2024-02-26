Три категорії продуктів точно здорожчають навесні: чому це відбудеться

Різких змін точно не очікується

Протягом весни українцям варто готуватись до здорожчання яєць та овочів борщового набору. А дефіцит молочної сировини через блокаду польського кордону хоч і малоймовірний, однак ціни на ці товари також не стабілізуються.

Як прогнозує виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для "Фокус", ріст цін на ці продукти буде через певні чинники. Однак стрімкого здорожчання точно не очікується.

За його словами, цінники на яйця магазини будуть поступово переписувати через зростання вартості на комбікорм для птахів.

"Так само у нас із борщовою групою. Посадили багато цибулі, посадили багато моркви. Точно не буде такого шаленого зростання цін, як було торік. Тобто все буде набагато спокійніше", — сказав Пендзин.

Експерт також додає, що в Україні не передбачається дефіциту молочної сировини.

"Не буде ніякої заборони (польського імпорту — Фокус). Ми не будемо воювати з поляками. На сьогоднішній момент, це не більше, ніж попереджувальний захід. Це такий натяк на дзеркальні реакції. Поляки ж теж не заборонили українське масло. Вони лише блокують кордони", — пояснив Пендзин.

Однак зауважує, що дійсно серйозна ситуація може відбутись з молочною сировиною, яку країна завозить з Польщі.

"Зростає ціна на молоко-сировину. І це дійсно впливає на ціну на український аграрний продукт. Якщо ви пройдете по супермаркету, ви не побачите на сьогоднішній момент жодного імпортного виробника — лежить наше вітчизняне масло. Але найбільша проблема і те, що ми власно імпортуємо з Польщі, — ми з Польщі завозили молоко-сировину і тверді сири. В чому є проблема? В тому, що в Україні достатньо великий обсяг молоко-сировини виробляється у господарствах населення. Люди сьогодні різко зменшили загальний обсяг виробництва молоко-сировини, тому що фізично просто не вистачає робочих рук. Ми ж розуміємо, що мобілізація жорстко пройшлася по селах, зменшилася загальна кількість людей, які там реально працюють в аграрному бізнесі. Як наслідок, ми маємо зменшення пропозицій. Зокрема, і свинячого м’яса, тому що дуже велика доля вироблялася свинини в домогосподарствах населення. Так само і з молоко-сировиною. Така ситуація провокує зростання цін на молочні продукти", — зазначив Пендзин.

Тому, за його словами, вартість молочки буде змінюватись у бік росту до кінця квітня, адже тоді тварини будуть переведені на відкрите утримання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні за тиждень один з популярних овочів здешевшав на 17%.