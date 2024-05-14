Постучали с морского дна: стало известно, что будет делать Патрушев в должности помощника Путина

Советник Путина прокомментировал назначение Шойгу и других чиновников

Бывший глава Совета безопасности Николай Патрушев был назначен на должность помощника кремлевского диктатора Владимира Путина. По информации Дмитрия Пескова, теперь он будет заниматься вопросами кораблестроения.

Об этом пишут росСМИ. Впрочем, пока окончательно понять, перечень задач, по которым он будет заниматься, сложно.

Но Песков уверяет, что это станет одной из основных сфер его кураторства. Будут и другие, может быть.

В сети уже успели отреагировать на перестановки в России. Люди создали мемы, этим сами "поздравили" Патрушева с новой должностью.

Кроме этого, советник Путина сказал, нельзя говорить о том, что Шойгу снизили в должности, поскольку должность главы Совбеза предусматривает решение широкого круга вопросов и дает доступ к президенту Путину.

Также пост помощника Путина получил Алексей Дюмин, ранее занимавший должность губернатора Тульской области, а также бывший министр образования РФ Андрей Фурсенко и экс-глава минкультуры Владимир Мединский. Как сообщил Песков, Дюмин будет заниматься в администрации президента вопросами ОПК, спорта и будет заниматься госсоветом. Также известно, что пост главы администрации кремлевского диктатора Путина снова занял Антон Вайно, а Максим Орешкин, ранее бывший помощником Путина, стал заместителем руководителя администрации президента.

Что предшествовало

Напомним, в воскресенье, 12 мая, российский диктатор Владимир Путин снял Николая Патрушева с должности Секретаря Совбеза. Его место возглавит Сергей Шойгу, ранее бывший министром обороны РФ.

Эксперты Института изучения войны пришли к выводу, что такие кадровые перестановки могут свидетельствовать о подготовке к затяжной войне в Украине. А также есть вероятность, что Москва готовится к предстоящей конфронтации с НАТО.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пояснил, что означают кадровые перестановки в российском правительстве

Ранее Телеграф писал, что в Государственном департаменте США прокомментировали увольнение президентом России Владимиром Путиным с должности министра обороны РФ Сергея Шойгу и его замену на Андрея Белоусова. Эти перестановки свидетельствуют о том, что диктатор хочет иметь больше успехов на фронте в Украине.