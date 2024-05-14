"Дело в балансе сил": Пономарев детально объяснил, зачем Путин снял Патрушева и Шойгу

У новой должности Шойгу нет никаких особых полномочий

Российский диктатор Владимир Путин назначил своим помощником Николая Патрушева, после увольнения с должности секретаря Совбеза РФ. Приспешник диктатора сидел в этом кресле с 2008 года, почему сейчас произошли изменения?

Ответ на этот вопрос есть в материале "Телеграфа". По словам бывшего депутата Госдумы РФ, оппозиционера Ильи Пономарева, не последнюю роль в "движениях" в Кремле сыграл арест заместителя Министра обороны Тимура Иванова.

"Здесь речь идет о сохранении баланса сил, ведь патрушевские [люди] сильно наехали на военных с этим арестом Тимура Иванова. И чтобы сохранить баланс, Путин снял Патрушева", — говорится в материале.

В то же время бывший министр обороны Сергей Шойгу на месте Патрушева будет висеть в воздухе, ведь должность секретаря Совбеза, по большому счету, ничего не значит. Она близка к телу, но у нее нет никаких полномочий.

"Вся сила Патрушева заключалась в том, что он работал в связке с Бортниковым (директор ФСБ. – Ред.), то есть фактически Патрушев был руководителем ФСБ, по крайней мере, смотрителем за ФСБ", — говорит оппозиционер.

Пономарев отмечает, что Шойгу как человек совершенно иного происхождения такой роли не будет играть. Именно поэтому он превратится в достаточно декоративную фигуру.

Больше о правительственных рокировках у врага и есть ли от них выгода для Украины, читайте в материале "Телеграфа": Изменениями в правительстве Путин нацелился на затяжную войну, но есть и хорошие новости.

Ранее "Телеграф" писал о ротациях у российских властей после "выборов" Путина.