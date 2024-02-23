Более 30 грн за килограмм: что сейчас происходит с ценами на сахар и соль

Ценники в магазинах на сахар существенно не отличаются, а вот на соль…

Цены на белый сахар в Украине, как и на кофе, могут порадовать людей, ведь по состоянию на пятницу, 23 февраля, остаются ниже, чем в прошлом месяце. А вот соль выросла в цене на несколько гривен.

Об этом идет речь на сайте Минфина. В то же время некоторые сети супермаркетов предлагают несколько более умеренные цены на соль, а вот на сахар ценники имеют малую разницу.

Сахар подешевел на несколько копеек. Теперь его цена за килограмм составляет 29,92 грн. При этом сети супермаркетов устанавливают на сахар практически одинаковую цену от 29,90 грн/кг до 29,99 грн/кг. В то время как в январе средняя цена на сахар достигала отметки 30,01 грн/кг.

Морская соль выросла в цене по сравнению со средней ценой января — 32,86 грн за килограмм. Пока средняя стоимость соли с 32,86 грн/кг до 33.80 грн/кг. Самые низкие ценники на этот продукт в супермаркетах сети "Варус" — там она будет стоить 29,90 грн/кг. А вот в магазинах сети "МегаМаркет" покупателей ждет ценник с отметкой 37,60 грн/кг.

Ранее "Телеграф" писал, что в течение января-февраля произошло снижение стоимости на популярные крупы. Эксперты говорят, что выгоднее всего булгур определенной марки можно приобрести в супермаркетах сети "Сільпо", а вот самый дорогой товар стоит у Novus. Средняя цена этого продукта составляет 36 грн.