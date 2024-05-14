"Это историческое событие": Байден официально запретил импорт составляющей ядерного топлива из РФ в США

Это поможет в области гражданской ядерной энергетики ликвидировать зависимость от России

Президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий запрещение импорта российского урана. Он вступает в силу через 90 дней.

Об этом говорится на сайте Белого дома. Отмечается, что запрет распространяется на необлученный, низкообогащенный ураны, произведенный в России или российскими предприятиями.

На сайте указано, что в понедельник, 13 мая, Байден подписал закон HR 1042 "О запрете импорта российского урана", который вступает в силу через 90 дней.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан подчеркнул, что подписание этого закона историческое событие. Он считает, что это не только укрепит энергетическую и экономическую безопасность США, но и поможет в области гражданской ядерной энергетики ликвидировать зависимость от России.

"Закон о запрете импорта российского урана демонстрирует влияние и инновации, которых мы можем достичь благодаря двухпартийному сотрудничеству. Мы благодарны Конгрессу за его постоянную поддержку гражданской ядерной энергетики как жизненно важной части наших усилий по развитию чистой экономики в Соединенных Штатах", — сказал Салливан.

Он также добавил, что Конгресс недавно выделил по просьбе президента беспрецедентное федеральное финансирование в размере 2,72 миллиарда долларов. Оно даст толчок для запуска новых мощностей по обогащению урана в США и отправит четкий сигнал промышленности, что Штаты преданы долгосрочному росту собственного ядерного сектора.

Заметим, что уран или его соединения используются в качестве ядерного топлива в ядерных реакторах.

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