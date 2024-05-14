Митинг на улице и драка в парламенте: в Грузии продолжаются протесты против закона об иноагентах (видео)

Протесты продолжаются уже больше месяца

Во вторник, 14 мая, в грузинской столице продолжаются протесты против закона об "иноагентах". Протестующие начали собираться возле парламента Грузии с 10:00.

Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы. Отмечается, что сегодня законопроект "Об иностранном влиянии" будет рассмотрен на пленарном заседании в третьем чтении.

У здания грузинского парламент находятся отряды специального назначения. Глава МВД Грузии на брифинге предупредил, что в случае блокировки входов в парламент митингующими могут быть применены спецсредства и физическая сила.

Сообщается, что к протесту присоединились представительницы "Родительского марша". Они пришли на акцию с кастрюлями и другими столовыми предметами.

В то же время в самом парламенте Грузии произошли стычки. Так, депутат от провластной партии "Грузинская мечта" набросился с кулаками на представителей оппозиции. А депутат от ГМ Рима Берадзе ударила по голове члена партии "Стратегии Агмашнебели" Паату Манджгаладзе папкой с бумагами, а лидеру партии Гиорги Вашадзе пригрозила планшетом.

Стоит отметить, что вчера, 13 мая, юридический комитет парламента принял законопроект об "иноагентах" в третьем чтении. Это было сделано всего за 67 секунд.

Напомним, что 9 апреля в Грузии вспыхнула волна массовых протестов после того, как лидер парламентского большинства "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что его партия во второй раз внесет в парламент законопроект об "иностранных агентах" или так называемый "российский закон". Он предусматривает создание открытого реестра агентов иностранного влияния, в который будут внесены все СМИ и некоммерческие юридические лица.