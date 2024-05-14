Вместо Сольского и Кубракова: Кабмин назначил двух и.о. министров
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Решением Кабинета Министров были назначены временно исполняющие обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины, а также министра развития общин, территории и инфраструктуры. Так Тарас Высоцкий стал и.о. главы Минаграполитики, а Василий Шкураков — и.о. Минразвития общин.
Соответствующее решение принято на заседании во вторник, 14 мая. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Больше того, что известно о назначении Высоцкого и Шкуракова, а также о них самих, читайте по ссылке.