Пьяный депутат прокатил на крыше своего Ford Ranger полицейского: суд вынес приговор

Инцидент случился на дороге "Киев – Чоп" в Сколе

Сколевский районный суд вынес наказание уроженцу села Погар и депутату восьмого созыва Козовского сельсовета Николаю Иваниковичу, который в пьяном виде рассекал на машине, пытался убежать от стражей порядка и едва не переехал сержанта полиции. Обвиняемый полностью признал свою вину.

В приговоре, который был опубликован в судебном реестре, отмечается, что 11 февраля 2024 года примерно в 1:10, депутат был за рулем Ford Ranger и ехал по дороге "Киев – Чоп" в Сколе. Он нарушил правила дорожного движения, из-за чего был остановлен сотрудниками полиции. Стражи порядка заметили, что водитель пьян и предложили пройти осмотр, но тот закрыл водительское окно и начал убегать от полиции.

Вскоре патрульные догнали депутата в урочище Толстое села Орява, в более чем 20 км от Сколе. Он отказался выходить из автомобиля и вновь стал убегать. Также он задел одного из правоохранителей зеркалом заднего вида. Полицейский пытался не попасть под колеса авто и схватился за водительскую дверь, после чего вылез на машину и удерживался за автомобильное багажное отделение на крыше.

Водитель проехал с полицейским на крыше примерно 800 метров. При этом он маневрировал на автомобиле, чтобы сбросить правоохранителя. Вскоре патрульные вновь остановили мужчину.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Судья признал его виновным в сопротивлении правоохранителям (ч. 2 ст. 342 УКУ) и назначил ему ограничение свободы на полтора года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве задержали водителя, который совершил ДТП, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки у него нашли ружье.