Минус одна: в Киеве затопило очередную станцию метро (видео)

Вода продолжает стремительно прибывать

Во вторник, 14 мая, в Голосеевском районе Киева вода затопила станцию метро "Лыбедская". В связи с произошедшим станция была закрыта, а вся улица оказалась в воде.

Причиной ЧП стал масштабный порыв водопроводной трубы, который произошел возле ТРЦ Ocean Plaza. Об этом сообщили очевидцы в киевских Telegram-каналах.

Стоит отметить, что вода продолжает стремително прибывать и активно затапливать не только улицу, но и станцию метро "Лыбедская". Очевидцы сообщают о том, что в метро уже "по колено воды".

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. На момент публикации материала столичные власти никаких официальных заявлений не сделали.

Жители и гости Киева с изумлением наблюдают за стремительными потоками воды, которые заливают все вокруг.

Станцию метро "Лыбедская" в Киеве залило водой

Для справки: "Лыбедская" — 27-я станция Киевского метрополитена, расположенная в Голосеевском районе, на Оболонско-Теремковской линии, между станциями "Дворец Украина" и "Демиевская".

Открыта она была 30 декабря 1984 года. Нынешнее название она получила со 2 февраля 1993 года.

С 2011 года станция имеет статус "только что выявленный объект культурного наследия", памятник архитектуры и градостроительства, монументально-декоративного искусства. Временно является южной конечной станцией на (Оболонско-Теремковской) линии Киевского метрополитена из-за размыва на перегоне между этой станцией и станцией "Демиевская".

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