Снять дом на лето в Киеве: 5 вариантов на любой вкус и кошелек

Пора задуматься о том, где вы проведете это лето

Спрос на аренду частных домов в преддверии лета растет, ведь многие хотят провести теплые деньки в единении с природой, посидеть в беседке и пожарить барбекю. Жители и гости Киева без труда могут арендовать частные дома на лето — все зависит лишь от размера вашего бюджета и запросов.

К примеру, в черте города можно найти как бюджетные варианты домов, так и многоэтажные лакшери виллы. Редакция "Телеграфа" решила собрать для своих читателей несколько вариантов частных домов ,которые можно арендовать в Киеве.

Дом на лето возле метро Славутич

Цена: 1 600 $

Дом с шикарным садом

Дом имеет 3 комнаты и кухню. Здесь есть все для комфортной жизни: стиральная машинка, бойлер, холодильник, Wi-Fi, два парковочных места. Дом полностью укомплектован бытовой техникой и меблирован, а сад вызывает эстетическое наслаждение.

Вы сможете каждый день готовить еду на мангале (дрова есть), ужинать и завтракать в беседке на свежем воздухе, пользоваться дарами сада: смородина, яблоки, виноград, абрикос, мята, цветы.

За садом ухаживает садовник, полив газона автоматический. Рядом есть озеро с чистейшей водой только для жителей этого кооператива.

До метро "Славутич" добираться 7 минут на машине. Рядом есть магазин.

Просторная кухня

Шикарная спальня

Беседка и мангал

Дом рядом с озером на Осокорках

Цена: 28 000 гривен

Просторный дом на Осокорках

Общая площадь дома составляет 170 кв.метров и он имеет два жилых этажа. На первом этаже расположены кухня- столовая, просторный зал, санузел, а на втором — две спальни и санузел.

Дом полностью меблирован и оснащен всей бытовой техникой. Благоустроенный участок, много фруктовых деревьев.

Автоматические ворота. Парковочные места во дворе.

Дом расположен в 4 км от метро "Славутич" в пешей доступности от озера Мартышев.

В доме есть камин

Светлая кухня

Большой, ухоженный сад

Дом с выходом к озеру

Цена: 1 300 $

Просторный дом

Всем желающим предлагают арендовать уютный, просторный дом на Осокорках с непосредственным выходом к озеру. Общая площадь дома 300 кв. метров, есть три жилых этажа.

В доме 4 спальни, 3 с/у (два в двух спальнях), просторная кухня – гостиная с камином, гардеробная. Комплектация новой бытовой техникой. Импортная мебель из натурального дерева. Современный ремонт в светлых тонах. Подведены все коммуникации – отопление электрическим котлом, теплые полы, скважина, септик, интернет, дом под сигнализацией, генератор. Участок 9 соток с фруктовыми деревьями, озеленением.

На территории есть гостевой дом с сауной, кухней, своей спальней и с/у, беседка — барбекю. Автоматические ворота, парковка с навесом на несколько авто. Тихая, не проездная улица. Отличное место для проживания в частном доме при этом в черте города. Рядом вся необходимая инфраструктура.

Дом расположен в 4 км от метро "Славутич".

В доме сделан современный ремонт

Кухня в светлых тонах

Выход к озеру

Дом с удобствами на улице

Цена: 12 000 гривен

Придется жить по соседству с владельцем

Аренда дома на одной территории с хозяином. Площадь дома составляет 100 кв.метров, жилое состояние, с отоплением, котел, санузел в отдельном помещение на улице, кухня тоже в отдельном помещение на улице.

Участок 5 соток, беседка, огород, фруктовые деревья. Возможно аренда на лето от 3-х месяцев.

Небольшая кухня с электроплитой

Состояние дома - жилое

Дом с видом на Родину-мать

Цена: 5000 $

Сдается в аренду в Киеве шикарный особняк с шикарной террасой, пятью комнатами и незабываемым видом на Родину-мать. Площадь дома составляет 800 кв. метров и он расположен в Печерском районе столицы.

Здесь сделан авторский ремонт, есть вся мебель и техника для комфортного проживания. Также в доме есть отдельный кабинет, бассейн, очень высокие потолки и два санузла.

Дом полностью меблирован

Шикарная ванна

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве волонтеры ищут палатки для мобилизованных. По их словам, селить новобранцев в казармы — это плохая идея, потому что туда с большой вероятностью может прилететь вражеская ракета.