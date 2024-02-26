4 категории лиц имеют право на 10800 гривен: где будет проходить регистрация

Надо собрать пакет документов

Некоторые украинцы продолжают получать денежные выплаты от мобильной бригады БФ "Право на защиту". Регистрация на эту выплату сейчас проводят УВКБ ООН в Полтавской области.

Ее размер составляет 3600 гривен и будет начисляться в течение трех месяцев. Об этом говорится в "Помощь УВКБ ООН Полтавская область".

Кто будет рассчитывать на помощь

Выплату в размере 10800 получат:

родители-одиночки, которые заботятся о детях до 18 лет и/или людей старше 55 лет;

семьи пожилых людей старше 55 лет;

семьи, ухаживающие за лицами с особыми потребностями;

семьи, которые занимаются приемными детьми.

Они должны отвечать следующим условиям:

не получили к этому выплаты от международных организаций;

семья с доходом, не превышающим 5 400 грн на человека в месяц.

переселенцы покинувшие свои дома после 24 февраля 2022 года;

вернулись в места постоянного проживания.

Как украинцам получить финансовую помощь

Согласно данным на официальном сайте организации, при подаче понадобится предоставить следующие документы:

ИНН;

документ для удостоверения личности;

справка ВПЛ;

IBAN банковской карты главного заявителя;

свидетельство о рождении детей;

документ об опеке над ребенком;

удостоверение или медсправка об инвалидности или хроническом заболевании.

Регистрация будет проходить 29 февраля и 7 марта с 10 до 16 часов в пгт Большая Багачка, ул. Шевченко, 73.

При оформлении заявления необходимо присутствие всех членов семьи. Однако если есть маломобильные лица в семье, то регистрация разрешается по оригиналам документов при предоставлении медицинской справки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из украинцев выплатят средства на приобретение рецептурных лекарств.