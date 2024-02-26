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4 категории лиц имеют право на 10800 гривен: где будет проходить регистрация

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 26 февраля 2024, 14:38
Гривна. Фото Варта 1

Надо собрать пакет документов

Некоторые украинцы продолжают получать денежные выплаты от мобильной бригады БФ "Право на защиту". Регистрация на эту выплату сейчас проводят УВКБ ООН в Полтавской области.

Ее размер составляет 3600 гривен и будет начисляться в течение трех месяцев. Об этом говорится в "Помощь УВКБ ООН Полтавская область".

Кто будет рассчитывать на помощь

Выплату в размере 10800 получат:

  • родители-одиночки, которые заботятся о детях до 18 лет и/или людей старше 55 лет;
  • семьи пожилых людей старше 55 лет;
  • семьи, ухаживающие за лицами с особыми потребностями;
  • семьи, которые занимаются приемными детьми.

Они должны отвечать следующим условиям:

  • не получили к этому выплаты от международных организаций;
  • семья с доходом, не превышающим 5 400 грн на человека в месяц.
  • переселенцы покинувшие свои дома после 24 февраля 2022 года;
  • вернулись в места постоянного проживания.

Как украинцам получить финансовую помощь

Согласно данным на официальном сайте организации, при подаче понадобится предоставить следующие документы:

  • ИНН;
  • документ для удостоверения личности;
  • справка ВПЛ;
  • IBAN банковской карты главного заявителя;
  • свидетельство о рождении детей;
  • документ об опеке над ребенком;
  • удостоверение или медсправка об инвалидности или хроническом заболевании.

Регистрация будет проходить 29 февраля и 7 марта с 10 до 16 часов в пгт Большая Багачка, ул. Шевченко, 73.

При оформлении заявления необходимо присутствие всех членов семьи. Однако если есть маломобильные лица в семье, то регистрация разрешается по оригиналам документов при предоставлении медицинской справки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из украинцев выплатят средства на приобретение рецептурных лекарств.

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#Полтавская область #Помощь #Социальные выплаты #Выплаты #Денежная помощь