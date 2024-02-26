4 категории лиц имеют право на 10800 гривен: где будет проходить регистрация
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Надо собрать пакет документов
Некоторые украинцы продолжают получать денежные выплаты от мобильной бригады БФ "Право на защиту". Регистрация на эту выплату сейчас проводят УВКБ ООН в Полтавской области.
Ее размер составляет 3600 гривен и будет начисляться в течение трех месяцев. Об этом говорится в "Помощь УВКБ ООН Полтавская область".
Кто будет рассчитывать на помощь
Выплату в размере 10800 получат:
- родители-одиночки, которые заботятся о детях до 18 лет и/или людей старше 55 лет;
- семьи пожилых людей старше 55 лет;
- семьи, ухаживающие за лицами с особыми потребностями;
- семьи, которые занимаются приемными детьми.
Они должны отвечать следующим условиям:
- не получили к этому выплаты от международных организаций;
- семья с доходом, не превышающим 5 400 грн на человека в месяц.
- переселенцы покинувшие свои дома после 24 февраля 2022 года;
- вернулись в места постоянного проживания.
Как украинцам получить финансовую помощь
Согласно данным на официальном сайте организации, при подаче понадобится предоставить следующие документы:
- ИНН;
- документ для удостоверения личности;
- справка ВПЛ;
- IBAN банковской карты главного заявителя;
- свидетельство о рождении детей;
- документ об опеке над ребенком;
- удостоверение или медсправка об инвалидности или хроническом заболевании.
Регистрация будет проходить 29 февраля и 7 марта с 10 до 16 часов в пгт Большая Багачка, ул. Шевченко, 73.
При оформлении заявления необходимо присутствие всех членов семьи. Однако если есть маломобильные лица в семье, то регистрация разрешается по оригиналам документов при предоставлении медицинской справки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из украинцев выплатят средства на приобретение рецептурных лекарств.