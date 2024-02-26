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4 категорії осіб мають право на 10800 гривень: де проходитиме реєстрація

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Гривня Новина оновлена 26 лютого 2024, 14:38
Гривня. Фото Варта 1

Треба зібрати певний пакет документів

Деякі українці продовжують отримувати грошові виплати від мобільної бригади БФ "Право на захист". Реєстрацію на цю виплату наразі проводять УВКБ ООН у Полтавській області.

Її розмір складає 3600 гривень і нараховуватиметься вона протягом трьох місяців. Про це мовиться у "Допомога УВКБ ООН Полтавська область".

Хто розраховуватиме на допомогу

Виплату в розмірі 10800 отримають:

  • батьки-одинаки, які піклуються про дітей віком до 18 років та/або людей, старших за 55 років;
  • сім’ї літніх людей віком понад 55 років;
  • сім’ї, які доглядають за особами з особливими потребами;
  • сім’ї, які опікуються прийомними дітьми.

Вони мають відповідати таким умовам:

  • не отримали до цього виплати від міжнародних організацій;
  • сім'я з доходом, що не перевищує 5 400 грн на людину на місяць.
  • переселенці які залишили свої домівки після 24 лютого 2022 року;
  • повернулися до місць постійного проживання.

Як українцям отримати фінансову допомогу

Згідно з даними на офіційному сайті організації, під час подачі знадобиться надати такі документи:

  • ІПН;
  • документ для посвідчення особи;
  • довідка ВПО;
  • IBAN банківської картки головного заявника;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • документ про опіку над дитиною;
  • посвідчення або меддовідка про інвалідність чи хронічне захворювання.

Реєстрація проходитиме 29 лютого та 7 березня з 10 до 16 годин у смт Велика Багачка, вул. Шевченка, 73.

Під час оформлення заяви необхідна присутність усіх членів родини. Однак якщо є маломобільні особи в родині, то реєстрація дозволяється за оригіналами документів за умови надання медичної довідки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з українців виплатять кошти на придбання рецептурних ліків.

Теги:
#Полтавська область #Допомога #Соціальні виплати #Виплати #Грошова допомога