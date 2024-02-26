4 категорії осіб мають право на 10800 гривень: де проходитиме реєстрація

Треба зібрати певний пакет документів

Деякі українці продовжують отримувати грошові виплати від мобільної бригади БФ "Право на захист". Реєстрацію на цю виплату наразі проводять УВКБ ООН у Полтавській області.

Її розмір складає 3600 гривень і нараховуватиметься вона протягом трьох місяців. Про це мовиться у "Допомога УВКБ ООН Полтавська область".

Хто розраховуватиме на допомогу

Виплату в розмірі 10800 отримають:

батьки-одинаки, які піклуються про дітей віком до 18 років та/або людей, старших за 55 років;

сім’ї літніх людей віком понад 55 років;

сім’ї, які доглядають за особами з особливими потребами;

сім’ї, які опікуються прийомними дітьми.

Вони мають відповідати таким умовам:

не отримали до цього виплати від міжнародних організацій;

сім'я з доходом, що не перевищує 5 400 грн на людину на місяць.

переселенці які залишили свої домівки після 24 лютого 2022 року;

повернулися до місць постійного проживання.

Як українцям отримати фінансову допомогу

Згідно з даними на офіційному сайті організації, під час подачі знадобиться надати такі документи:

ІПН;

документ для посвідчення особи;

довідка ВПО;

IBAN банківської картки головного заявника;

свідоцтво про народження дітей;

документ про опіку над дитиною;

посвідчення або меддовідка про інвалідність чи хронічне захворювання.

Реєстрація проходитиме 29 лютого та 7 березня з 10 до 16 годин у смт Велика Багачка, вул. Шевченка, 73.

Під час оформлення заяви необхідна присутність усіх членів родини. Однак якщо є маломобільні особи в родині, то реєстрація дозволяється за оригіналами документів за умови надання медичної довідки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з українців виплатять кошти на придбання рецептурних ліків.