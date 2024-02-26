4 категорії осіб мають право на 10800 гривень: де проходитиме реєстрація
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Треба зібрати певний пакет документів
Деякі українці продовжують отримувати грошові виплати від мобільної бригади БФ "Право на захист". Реєстрацію на цю виплату наразі проводять УВКБ ООН у Полтавській області.
Її розмір складає 3600 гривень і нараховуватиметься вона протягом трьох місяців. Про це мовиться у "Допомога УВКБ ООН Полтавська область".
Хто розраховуватиме на допомогу
Виплату в розмірі 10800 отримають:
- батьки-одинаки, які піклуються про дітей віком до 18 років та/або людей, старших за 55 років;
- сім’ї літніх людей віком понад 55 років;
- сім’ї, які доглядають за особами з особливими потребами;
- сім’ї, які опікуються прийомними дітьми.
Вони мають відповідати таким умовам:
- не отримали до цього виплати від міжнародних організацій;
- сім'я з доходом, що не перевищує 5 400 грн на людину на місяць.
- переселенці які залишили свої домівки після 24 лютого 2022 року;
- повернулися до місць постійного проживання.
Як українцям отримати фінансову допомогу
Згідно з даними на офіційному сайті організації, під час подачі знадобиться надати такі документи:
- ІПН;
- документ для посвідчення особи;
- довідка ВПО;
- IBAN банківської картки головного заявника;
- свідоцтво про народження дітей;
- документ про опіку над дитиною;
- посвідчення або меддовідка про інвалідність чи хронічне захворювання.
Реєстрація проходитиме 29 лютого та 7 березня з 10 до 16 годин у смт Велика Багачка, вул. Шевченка, 73.
Під час оформлення заяви необхідна присутність усіх членів родини. Однак якщо є маломобільні особи в родині, то реєстрація дозволяється за оригіналами документів за умови надання медичної довідки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з українців виплатять кошти на придбання рецептурних ліків.