Прибавка начислится автоматически: кто из пенсионеров получит увеличенные выплаты в марте

Средства будут поступать ежемесячно

Каждый месяц пенсионеры в Украине имеют право на определенные надбавки. В марте государство выплатит дополнительные средства за возраст и размер будет колебаться от 300 до 570 гривен.

На такую надбавку рассчитывают 3 категорий лиц, достигших 70,75 или 80 лет. Наименьшую выплату получат 70-летние, об этом говорится на сайте Главкома.

Надбавка будет производиться украинцам ежемесячно, чей общий размер пенсии не достигает 10 340 гривен — средней заработной платы в Украине.

Размер доплаты к пенсии

300 гривен – для лиц, достигших 70 лет;

– для лиц, достигших 70 лет; 456 гривен – для лиц от 75 до 80 лет;

– для лиц от 75 до 80 лет; 570 гривен – для лиц от 80 лет.

Однако следует отметить, что с увеличением возраста доплаты суммироваться не будут. Если 74-летний пенсионер получает 300 гривен, то уже в следующем году его выплата увеличится до 456 гривен, а не 756 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лица, достигшие 80 лет, проживающие в одиночестве и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе из-за состояния здоровья, получат доплату к своим выплатам.