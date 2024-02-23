Пенсию повысят более чем 10 миллионам украинцев: кому повезет

Некоторые лица получат увеличенные начисления уже в следующем месяце

Уже с 1 марта ожидается индексация пенсий в Украине. Выплаты будут повышены почти на 8% и средний размер надбавки составит 322 гривны.

Как сообщается на сайте Минсоцполитики, повышение выплат осуществится более чем для 10 млн граждан. Средняя пенсия должна вырасти до 5717 гривен.

"Размер индексации исчислен на базе окончательных официальных показателей развития экономики в 2023 году: инфляция в размере 5,1%; рост средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы — 7%. А значит, рост пенсий перекроет рост цен за 2023 год". – объясняют на правительственном портале.

В марте сумма среднего повышения составляет 322 гривны, а средняя пенсия с 5 395 гривен вырастет до 5 717 гривен.

Сколько человек рассчитывают на новые выплаты с 1 марта

Индексацию пенсий на 8% произведут для:

9,5 млн "гражданских" пенсионеров , которым пенсия назначена на общих основаниях;

"гражданских" пенсионеров которым пенсия назначена на общих основаниях; 596 тыс. пенсионеров силовых ведомств;

пенсионеров силовых ведомств; 97,8 тыс. человек , получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, вследствие Чернобыльской катастрофы;

, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, вследствие Чернобыльской катастрофы; 161,4 тыс. потерпевших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего;

потерпевших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего; 20,8 тыс. научных работников, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

Стоит отметить, что с 1 апреля должен произойти автоматический перерасчет пенсии для 654 тыс. работающих пенсионеров.

Однако, как отмечают в Минсоцполитики, правительство ввело временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий. Ее размер будет ограничен 1,5 тыс. грн для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории.

"Такое ограничение позволит более справедливо распределить имеющийся финансовый ресурс на осуществление индексации и обеспечить повышение пенсий для граждан, получающих наименьшие выплаты", — отметили на правительственном портале.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что появились новые правила для назначения пенсий для одной категории лиц.