Надбавка нарахується автоматично: хто з пенсіонерів отримає збільшені виплати у березні

Кошти надходитимуть щомісячно

Кожного місяця пенсіонери в Україні мають право на певні надбавки. У березні держава виплатить додаткові кошти за вік і розмір коливатиметься від 300 до 570 гривень.

На таку надбавку розраховують 3 категорії осіб, які досягли 70,75 чи 80 років. Найменшу виплату отримають 70-річні, про це мовиться на сайті Главком.

Надбавка буде здійснюватись українцям щомісяця, чий загальний розмір пенсії не досягає 10 340 гривень — середньої заробітної плати в Україні.

Розмір доплати до пенсії

300 гривень – для осіб, які досягли 70 років;

– для осіб, які досягли 70 років; 456 гривень – для осіб віком від 75 до 80 років;

– для осіб віком від 75 до 80 років; 570 гривень – для осіб від 80 років.

Однак, варто зазначити, що зі збільшенням віку доплати сумуватись не будуть. Якщо 74-річний пенсіонер отримує 300 гривень, то вже на наступний рік його виплата збільшиться до 456 гривень, а не 756 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що особи, які досягли 80 років, проживають на самоті та потребують постійного стороннього догляду через стан здоров'я, отримають доплату до своїх виплат.