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Надбавка нарахується автоматично: хто з пенсіонерів отримає збільшені виплати у березні

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Гривня
Гривня. Фото wise.com

Кошти надходитимуть щомісячно

Кожного місяця пенсіонери в Україні мають право на певні надбавки. У березні держава виплатить додаткові кошти за вік і розмір коливатиметься від 300 до 570 гривень.

На таку надбавку розраховують 3 категорії осіб, які досягли 70,75 чи 80 років. Найменшу виплату отримають 70-річні, про це мовиться на сайті Главком.

Надбавка буде здійснюватись українцям щомісяця, чий загальний розмір пенсії не досягає 10 340 гривень — середньої заробітної плати в Україні.

Розмір доплати до пенсії

  • 300 гривень – для осіб, які досягли 70 років;
  • 456 гривень – для осіб віком від 75 до 80 років;
  • 570 гривень – для осіб від 80 років.

Однак, варто зазначити, що зі збільшенням віку доплати сумуватись не будуть. Якщо 74-річний пенсіонер отримує 300 гривень, то вже на наступний рік його виплата збільшиться до 456 гривень, а не 756 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що особи, які досягли 80 років, проживають на самоті та потребують постійного стороннього догляду через стан здоров'я, отримають доплату до своїх виплат.

Теги:
#Пенсії #Пенсія #Березень #Надбавка