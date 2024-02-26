Надбавка нарахується автоматично: хто з пенсіонерів отримає збільшені виплати у березні
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Кошти надходитимуть щомісячно
Кожного місяця пенсіонери в Україні мають право на певні надбавки. У березні держава виплатить додаткові кошти за вік і розмір коливатиметься від 300 до 570 гривень.
На таку надбавку розраховують 3 категорії осіб, які досягли 70,75 чи 80 років. Найменшу виплату отримають 70-річні, про це мовиться на сайті Главком.
Надбавка буде здійснюватись українцям щомісяця, чий загальний розмір пенсії не досягає 10 340 гривень — середньої заробітної плати в Україні.
Розмір доплати до пенсії
- 300 гривень – для осіб, які досягли 70 років;
- 456 гривень – для осіб віком від 75 до 80 років;
- 570 гривень – для осіб від 80 років.
Однак, варто зазначити, що зі збільшенням віку доплати сумуватись не будуть. Якщо 74-річний пенсіонер отримує 300 гривень, то вже на наступний рік його виплата збільшиться до 456 гривень, а не 756 гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що особи, які досягли 80 років, проживають на самоті та потребують постійного стороннього догляду через стан здоров'я, отримають доплату до своїх виплат.