Доллар в Украине в марте: изменений на рынке не будет при одном условии

Колебания начнутся от 38 гривен

В первом месяце весны показатели валюты в обменниках и банках могут держаться около отметки 38 гривен. Однако, если в Украину не придет финпомощь от США в размере $60 млрд, то курс, вероятно, будет падать.

Курс доллара в марте будет колебаться в пределах 38-39 гривен. Об этом сообщает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для Факты ICTV.

"Если мы с вами увидим, что американцы денег не дадут, то Украина будет аккумулировать очень много дополнительных ресурсов для финансирования закупки вооружения. Наверное, будут сокращаться какие-то социальные расходы, чтобы выделить дополнительные деньги", — объясняет эксперт.

По его словам, в следующем месяце запланирована индексация социальных стандартов. Есть вероятность, что выделенного платежа в размере €4,5 млрд от ЕС не хватит. Он предполагает, что правительство может отложить индексацию на более длительный период времени.

Пендзин прогнозирует стабильность на валютном рынке в марте при условии, что США проголосуют за продолжение поддержки Украины.

"Если дадут, то ничего не будет меняться и март будет таким же, как и февраль. Коридор – 38-39 грн за доллар" – подчеркнул он.

Курс доллара в Украине на 28 февраля

По данным портала "Минфин", в среду, 28 февраля, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,32 грн (покупка) и 38,70 (продажа). Наличный курс — 38,55 (покупка) и 38,65 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 38,42 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, изменится ли курс доллара в Украине до конца февраля.