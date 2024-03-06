Цены на популярные алкогольные напитки изменились: что подорожало и подешевело больше всего

Скоро уже весенние праздники

В начале марта на украинском рынке наблюдается изменение в ценах, в частности, стоимость вина уменьшилась, а водки и пива выросла.

По данным сайта Минфин, наибольшее удорожание произошло на водку, а затем на пиво. Вино снизилось в цене на 7,32 гривны.

Стоимость водки в украинских магазинах

Самое дорогое предложение водки Хлебный Дар Классический имеется в Metro, 123,67 гривны, а самое дешевое лежит на полках Megamarket — 116,10 гривны.

Этот напиток за последний месяц подорожал со средних 117,54 до 119,94 гривны за пол-литра. То есть разница между ценами составила 2,4 гривны.

Цены на пиво в магазинах

В марте самый дорогой напиток продается в Megamarket, 32,60 гривны, а самый дешевый у Novus – 24,99 гривны.

Пиво Черниговское светлое 500 мл с февраля по март подорожало с 28,89 до 29,22 гривны. Разница между ценниками составляет 0,33 гривны.

Стоимость вина в магазинах

Самая высокая цена на вино Vardiani Пиросмани красное 750 мл есть у Novus, 109 гривен, а самая низкая в Megamarket – 82,60 гривны.

Сейчас это вино обходится покупателям в среднем в 93,83 гривны. В феврале продукт стоил 101,15 гривны. Разница между ценами составляет 7,32 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие популярные виды мяса подешевеют в марте.