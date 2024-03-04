Цена упала на 30%: в Украине подешевел самый популярный овощ

Цены начали снижаться еще в феврале

В Украине снизились цены на некоторые продукты. В частности, в марте картофель подешевел на 30% по сравнению с ценами в феврале.

Об этом рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович, пишет РБК-Украина. По ее словам, к середине февраля цены на картофель снизились впервые с октября 2023 года, составляя 16-22 грн/кг, что на 11% ниже, чем на прошлой неделе. По состоянию на начало марта на оптовом рынке "Шувар" картофель стоит 13-16 грн/кг, что на 30% дешевле, чем в феврале 2024 года.

Попович отметила, что такое снижение цен было связано с повышением предложения на рынке, поскольку фермеры, задерживавшие продажу в надежде на более высокие цены, начали реализовывать свои запасы из-за быстрого снижения качества картофеля на хранении. Ранее в январе наблюдался значительный рост цен на картофель, когда они достигли 18-25 грн/кг, в то время цена на картофель была в среднем в четыре раза выше, чем в тот же период 2023 года.

Основными факторами такого роста цен были ограниченное предложение местного картофеля из-за относительно низких урожаев во многих районах и проблемы с качеством местного картофеля. Высокие цены стимулировали импорт, особенно из Польши. По сравнению с прошлым годом стоимость картофеля сегодня остается в три раза выше цены 2023 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что цены на капусту упали из-за увеличения ее количества на рынке.