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Ціни на популярні алкогольні напої змінились: що здорожчало та подешевшало найбільше

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Алкоголь
Алкоголь. Фото Pixabay

Скоро вже весняні свята

На початку березня на українському ринку спостерігається зміна у цінах, зокрема вартість вина зменшилась, а горілки та пива — виросла.

За даними сайту Мінфін, найбільше здорожчання відбулось на горілку, а потім на пиво. Вино знизилось в ціні аж на 7,32 гривні.

Вартість горілки в українських магазинах

Найдорожча пропозиція горілки Хлібний Дар Класична наявна у Metro, 123,67 гривні, а найдешевша лежить на полицях Megamarket — 116,10 гривень.

Цей напій за останній місяць здорожчав із середніх 117,54 до 119,94 гривні за півлітри. Тобто, різниця між цінами склала 2,4 гривні.

Ціни на пиво в магазинах

У березні найдорожчий напій продається у Megamarket, 32,60 гривні, а найдешевший у Novus — 24,99 гривні.

Пиво Чернігівське світле 500 мл з лютого по березень здорожчало з 28,89 до 29,22 гривні. Різниця між цінниками є 0,33 гривні.

Вартість вина в магазинах

Найвища ціна на вино Vardiani Піросмані червоне 750 мл є в Novus, 109 гривень, а найнижча у Megamarket — 82,60 гривні.

Наразі це вино обходиться покупцям в середньому у 93,83 гривні. У лютому продукт коштував 101,15 гривні. Різниця між цінами становить 7,32 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які популярні види м'яса подешевшають у березні.

Теги:
#Алкоголь #Пиво #Вино #Ціни #Ціни на продукти #Горілка