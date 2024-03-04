Цены на популярные продукты должны стабилизироваться, но...: когда это произойдет

Эксперты прогнозируют положительную ситуацию на рынке

В марте цены на большинство круп и хлебобулочных изделий в Украине останутся стабильными. Эксперты отмечают, что подорожание произойдет только на рис.

Блокада границы со стороны Польши никак не влияет на стоимость этих двух товаров. Об этом сообщает главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Светлана Черемиссина, передает 24 Канал.

Как изменились цены на продукты в течение января-февраля 2024 года

Цена на гречку снизилась на 5,2% — до 28,87 гривны за килограмм,

пшено подешевело на 4,4% — до 25,41 гривны за кило,

крупы ячные упали в цене на 2,6% и стоят сейчас 15,51 гривны,

рис подешевел еще на 0,2% — до 51,28 гривны за кило,

цена на крупу манную и пшеничную практически не изменилась – 21,27 гривны за килограмм и 17,16 гривны за килограмм соответственно.

хлеб пшеничный из муки высшего сорта прибавил в цене 1,5% — до 44,07 гривны,

ржаной хлеб подорожал на 1,7% — до 37,41 гривны за кило,

цена батона выросла на 0,3% — от 22,96 до 23,04 гривны за 500 граммов,

хлеб пшеничный из муки первого сорта подешевел на 30 копеек – до 35,72 гривны за килограмм.

По ее словам, в этом месяце положительной ценовой тенденции на крупы и муку не стоит ожидать.

"В марте 2024 года ценовая ситуация на крупу и муку будет оставаться стабильной для потребителей, подорожание не ожидается. Единственным исключением может быть импортный рис, который может испытать незначительное подорожание — в пределах 7-10%", — говорится на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 5 основных продуктов продлевают дешеветь в начале марта.