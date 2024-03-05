Цены будут падать: какие виды мяса подешевеют в марте

Эксперт порадовала прогнозом

Большинство популярных видов мяса постепенно дешевеют. Такая отрицательная тенденция продержится и в марте этого года.

Как прогнозирует ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Наталья Копытец, передает Канал 24, февраль отметился снижением цен на мясо, ведь прошли новогодние праздники. Сейчас самым дорогим продуктом есть сало соленое.

На конец февраля 2024 года в продуктовых супермаркетах основные виды мяса — свинина и мясо птицы — стали дешевле на 0,2 — 13,4% по сравнению с 1 января 2024 года. Исключение составила цена на куриную тушку, которая увеличилась на 2,1%", — говорит она.

Цены на мясо в феврале 2024 года

Сало соленое — 242,84 гривны;

Свинина ошейок — 214,92 гривны;

Свинина ребра – 182,2 гривны;

Свинина подбрюшина – 174,7 гривны;

Свинина лопатка – 168,28 гривны;

Свинина грудина – 164,52 гривны;

Куриное филе – 158,6 гривны;

Куриные бедра – 109,9 гривны;

Куриная тушка – 84,9 гривны;

Куриные голени – 69,95 гривны;

Говядины ребра — 162,95 гривны;

Говядина гуляш — 271,70 гривны.

Как прогнозирует специалист, в марте украинцам следует ожидать постепенного удешевления основных видов мяса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой популярный овощ за один месяц подешевел на 30%.