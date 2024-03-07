Украинцам выплатят 15 тыс евро на бизнес: какой срок подачи заявления и на что можно потратить деньги
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Заявление можно подать в электронном виде
Украинцы, которые собираются восстанавливать или открывать собственное дело, получат денежную помощь от ЕС в размере 15 тысяч евро.
Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, ЕС привлекает бизнес, создающий продукты с инновационной составляющей и собирающийся расширяться или экспортировать товары. Потратить эти деньги можно на 5 разных направлений.
На проект "EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация малого и среднего бизнеса" было выделено 300 тысяч евро. Каждому участнику, которого выберут независимые эксперты, будет выделено по 15 тысяч евро.
Грантовые средства можно будет потратить на
- сырье, оборудование, инструменты, программное обеспечение;
- создание или сохранение рабочих мест;
- аренду помещений, оборудования или программного обеспечения;
- услуги по поддержке производства, развивать инновационный и экспортный потенциал;
- расходы, связанные с переездом, переквалификацией или транспортировкой.
Где можно подать заявление и сколько будет продолжаться регистрация
Прием заявлений от участников продлится до 10 марта на портале Украинского фонда стартапов.
Каждое заявление изучат на соответствие требованиям и полноту информации. После этого с 20-тью кандидатами проведут интервью, сделают оценку их работы и выплатят помощь.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев рассчитывает на помощь в размере 10 800 гривен.