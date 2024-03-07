Украинцам выплатят 15 тыс евро на бизнес: какой срок подачи заявления и на что можно потратить деньги

Заявление можно подать в электронном виде

Украинцы, которые собираются восстанавливать или открывать собственное дело, получат денежную помощь от ЕС в размере 15 тысяч евро.

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, ЕС привлекает бизнес, создающий продукты с инновационной составляющей и собирающийся расширяться или экспортировать товары. Потратить эти деньги можно на 5 разных направлений.

На проект "EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация малого и среднего бизнеса" было выделено 300 тысяч евро. Каждому участнику, которого выберут независимые эксперты, будет выделено по 15 тысяч евро.

Грантовые средства можно будет потратить на

сырье, оборудование, инструменты, программное обеспечение;

создание или сохранение рабочих мест;

аренду помещений, оборудования или программного обеспечения;

услуги по поддержке производства, развивать инновационный и экспортный потенциал;

расходы, связанные с переездом, переквалификацией или транспортировкой.

Где можно подать заявление и сколько будет продолжаться регистрация

Прием заявлений от участников продлится до 10 марта на портале Украинского фонда стартапов.

Каждое заявление изучат на соответствие требованиям и полноту информации. После этого с 20-тью кандидатами проведут интервью, сделают оценку их работы и выплатят помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев рассчитывает на помощь в размере 10 800 гривен.