Заявление на помощь можно подать дистанционно: население каких областей получит 10 800 гривен
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Это произойдет в трех областях
Международные фонды предоставляют украинцам из разных городов денежную помощь. Французская гуманитарная организация Acted выплачивает деньги в Сумской, Черниговской и Запорожской областях.
Как сообщается на сайте to4ka.fun, размер такого начисления составляет 10 800 и будет производиться он в размере 3 600 в течение 3 месяцев. Помощь будут перечислять на карту любого банка.
Кто получит помощь в Сумской области
В Сумской области помощь могут получить жители, чьи дома повреждены или разрушены из-за боевых действий и остаются жить в таких общинах:
- Шосткинский район: Шалыгинская, Свесская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Дружбовская, Эсманская общины;
- Конотопский район: Путивльская ОТГ;
- Сумской район: Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Хотинская, Юнаковская общины;
- Ахтырский район: Великописаревская ОТГ.
Следует заметить, что подача заявления происходит только по спискам органов местного самоуправления.
Какие лица имеют право на выплату в Черниговской области
В Черниговской области зарегистрироваться на получение денежного пособия могут только жители Красненского старостата (Ивановская ОТГ Черниговского района).
Условием для участия в программе:
- поврежденное или разрушенное в результате войны жилье;
- проживание на момент регистрации в Красненском старостате.
Регистрация производится по спискам территориальных органов власти.
Категории населения, которым перечислят деньги в Запорожской области
В Запорожской области регистрируют домохозяйства жителей Кушугумской общины, у которых есть члены семьи следующих категорий уязвимости:
- трое или более детей младше 18 лет;
- дети до двух лет;
- беременные женщины;
- люди с инвалидностью 1 или 2 группы;
- люди с тяжелыми хроническими заболеваниями;
- пожилые люди (60+);
- домохозяйства, возглавляемые женщинами;
- домохозяйства, возглавляемые родителями-одиночками;
- домохозяйства, чье жилье повреждено или разрушено из-за войны;
- семьи, члены которых погибли или получили ранения из-за вооруженного конфликта;
- семьи, эвакуированные из зоны активных боевых действий за последние 30 дней;
- семьи, которые перемещены из зоны активных боевых действий, но не зарегистрированы как ВПЛ.
Регистрация происходит через личное обращение жителей общины в колл-центр организации.
Какая сумма помощи и куда обращаться для подачи заявления
Население Сумской и Черниговской областей может зарегистрироваться в местных органах власти с заявлением о включении в программу.
Жители Кушугумского общества в Запорожской области должны позвонить на горячую линию отдела денежной помощи с 9 до 16 часов в рабочие дни по телефонам:
- +38 (067) 131 10 02;
- +38 (063) 453 57 10;
- +38 (095) 285 29 84.
Размер такой помощи составляет 3600 грн в месяц на одного члена семьи в течение 3 месяцев, то есть 10800.
Перечисление средств производится через отделение Сбербанка, Укрпочты или ПриватБанка или переводом на расчетный счет IBAN любого банка Украины.
Список необходимых документов
Каждый член семьи должен подать:
- паспорт гражданина Украины;
- ИНН;
- свидетельство о рождении детей;
- реквизиты IBAN (для перевода средств на банковскую карту);
- акт о повреждении жилья;
- другие документы, подтверждающие категорию уязвимости (медицинские справки, свидетельство о смерти, удостоверение личности с инвалидностью и т.п.).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие лица и где могут получить денежную помощь на приобретение рецептурных лекарств.