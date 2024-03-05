Заявление на помощь можно подать дистанционно: население каких областей получит 10 800 гривен

Это произойдет в трех областях

Международные фонды предоставляют украинцам из разных городов денежную помощь. Французская гуманитарная организация Acted выплачивает деньги в Сумской, Черниговской и Запорожской областях.

Как сообщается на сайте to4ka.fun, размер такого начисления составляет 10 800 и будет производиться он в размере 3 600 в течение 3 месяцев. Помощь будут перечислять на карту любого банка.

Кто получит помощь в Сумской области

В Сумской области помощь могут получить жители, чьи дома повреждены или разрушены из-за боевых действий и остаются жить в таких общинах:

Шосткинский район : Шалыгинская, Свесская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Дружбовская, Эсманская общины;

: Шалыгинская, Свесская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Дружбовская, Эсманская общины; Конотопский район : Путивльская ОТГ;

: Путивльская ОТГ; Сумской район : Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Хотинская, Юнаковская общины;

: Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Хотинская, Юнаковская общины; Ахтырский район: Великописаревская ОТГ.

Следует заметить, что подача заявления происходит только по спискам органов местного самоуправления.

Какие лица имеют право на выплату в Черниговской области

В Черниговской области зарегистрироваться на получение денежного пособия могут только жители Красненского старостата (Ивановская ОТГ Черниговского района).

Условием для участия в программе:

поврежденное или разрушенное в результате войны жилье;

проживание на момент регистрации в Красненском старостате.

Регистрация производится по спискам территориальных органов власти.

Категории населения, которым перечислят деньги в Запорожской области

В Запорожской области регистрируют домохозяйства жителей Кушугумской общины, у которых есть члены семьи следующих категорий уязвимости:

трое или более детей младше 18 лет;

дети до двух лет;

беременные женщины;

люди с инвалидностью 1 или 2 группы;

люди с тяжелыми хроническими заболеваниями;

пожилые люди (60+);

домохозяйства, возглавляемые женщинами;

домохозяйства, возглавляемые родителями-одиночками;

домохозяйства, чье жилье повреждено или разрушено из-за войны;

семьи, члены которых погибли или получили ранения из-за вооруженного конфликта;

семьи, эвакуированные из зоны активных боевых действий за последние 30 дней;

семьи, которые перемещены из зоны активных боевых действий, но не зарегистрированы как ВПЛ.

Регистрация происходит через личное обращение жителей общины в колл-центр организации.

Какая сумма помощи и куда обращаться для подачи заявления

Население Сумской и Черниговской областей может зарегистрироваться в местных органах власти с заявлением о включении в программу.

Жители Кушугумского общества в Запорожской области должны позвонить на горячую линию отдела денежной помощи с 9 до 16 часов в рабочие дни по телефонам:

+38 (067) 131 10 02;

+38 (063) 453 57 10;

+38 (095) 285 29 84.

Размер такой помощи составляет 3600 грн в месяц на одного члена семьи в течение 3 месяцев, то есть 10800.

Перечисление средств производится через отделение Сбербанка, Укрпочты или ПриватБанка или переводом на расчетный счет IBAN любого банка Украины.

Список необходимых документов

Каждый член семьи должен подать:

паспорт гражданина Украины;

ИНН;

свидетельство о рождении детей;

реквизиты IBAN (для перевода средств на банковскую карту);

акт о повреждении жилья;

другие документы, подтверждающие категорию уязвимости (медицинские справки, свидетельство о смерти, удостоверение личности с инвалидностью и т.п.).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие лица и где могут получить денежную помощь на приобретение рецептурных лекарств.