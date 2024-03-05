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Заявление на помощь можно подать дистанционно: население каких областей получит 10 800 гривен

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 05 марта 2024, 13:19
Гривна. Фото Mинфин

Это произойдет в трех областях

Международные фонды предоставляют украинцам из разных городов денежную помощь. Французская гуманитарная организация Acted выплачивает деньги в Сумской, Черниговской и Запорожской областях.

Как сообщается на сайте to4ka.fun, размер такого начисления составляет 10 800 и будет производиться он в размере 3 600 в течение 3 месяцев. Помощь будут перечислять на карту любого банка.

Кто получит помощь в Сумской области

В Сумской области помощь могут получить жители, чьи дома повреждены или разрушены из-за боевых действий и остаются жить в таких общинах:

  • Шосткинский район: Шалыгинская, Свесская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Дружбовская, Эсманская общины;
  • Конотопский район: Путивльская ОТГ;
  • Сумской район: Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Хотинская, Юнаковская общины;
  • Ахтырский район: Великописаревская ОТГ.

Следует заметить, что подача заявления происходит только по спискам органов местного самоуправления.

Какие лица имеют право на выплату в Черниговской области

В Черниговской области зарегистрироваться на получение денежного пособия могут только жители Красненского старостата (Ивановская ОТГ Черниговского района).

Условием для участия в программе:

  • поврежденное или разрушенное в результате войны жилье;
  • проживание на момент регистрации в Красненском старостате.

Регистрация производится по спискам территориальных органов власти.

Категории населения, которым перечислят деньги в Запорожской области

В Запорожской области регистрируют домохозяйства жителей Кушугумской общины, у которых есть члены семьи следующих категорий уязвимости:

  • трое или более детей младше 18 лет;
  • дети до двух лет;
  • беременные женщины;
  • люди с инвалидностью 1 или 2 группы;
  • люди с тяжелыми хроническими заболеваниями;
  • пожилые люди (60+);
  • домохозяйства, возглавляемые женщинами;
  • домохозяйства, возглавляемые родителями-одиночками;
  • домохозяйства, чье жилье повреждено или разрушено из-за войны;
  • семьи, члены которых погибли или получили ранения из-за вооруженного конфликта;
  • семьи, эвакуированные из зоны активных боевых действий за последние 30 дней;
  • семьи, которые перемещены из зоны активных боевых действий, но не зарегистрированы как ВПЛ.

Регистрация происходит через личное обращение жителей общины в колл-центр организации.

Какая сумма помощи и куда обращаться для подачи заявления

Население Сумской и Черниговской областей может зарегистрироваться в местных органах власти с заявлением о включении в программу.

Жители Кушугумского общества в Запорожской области должны позвонить на горячую линию отдела денежной помощи с 9 до 16 часов в рабочие дни по телефонам:

  • +38 (067) 131 10 02;
  • +38 (063) 453 57 10;
  • +38 (095) 285 29 84.

Размер такой помощи составляет 3600 грн в месяц на одного члена семьи в течение 3 месяцев, то есть 10800.

Перечисление средств производится через отделение Сбербанка, Укрпочты или ПриватБанка или переводом на расчетный счет IBAN любого банка Украины.

Список необходимых документов

Каждый член семьи должен подать:

  • паспорт гражданина Украины;
  • ИНН;
  • свидетельство о рождении детей;
  • реквизиты IBAN (для перевода средств на банковскую карту);
  • акт о повреждении жилья;
  • другие документы, подтверждающие категорию уязвимости (медицинские справки, свидетельство о смерти, удостоверение личности с инвалидностью и т.п.).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие лица и где могут получить денежную помощь на приобретение рецептурных лекарств.

Теги:
#Черниговская область #Социальные выплаты #Выплаты #Денежная помощь #Сумська область #Запорізька область