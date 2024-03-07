Українцям виплатять 15 тис євро на бизнес: який термін подання заяви та на що можна витратити гроші

Заяву можна подати у електронному вигляді

Українці, які збираються відновлювати або відкривати власну справу, отримають грошову допомогу від ЄС в розмірі 15 тисяч євро.

Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, ЄС приваблює бізнес, який створює продукти з інноваційною складовою та збирається розширюватись чи експортувати товари. Витратити ці гроші можна на 5 різних напрямків.

На проєкт "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого та середнього бізнесу" було виділено 300 тисяч євро. Кожному учаснику, якого оберуть незалежні експерти, виділять по 15 тисяч євро.

Грантові кошти можна буде витратити на

сировину, обладнання, інструменти, програмне забезпечення;

створення чи збереження робочих місць;

оренду приміщень, обладнання чи програмного забезпечення;

послуги для підтримки виробництва, розвивати інноваційного та експортного потенціалу;

витрати, пов'язані з переїздом, перекваліфікацією чи транспортуванням.

Де можна подати заяву та скільки триватиме реєстрація

Приймання заяв від учасників триватиме до 10 березня на порталі Українського фонду стартапів.

Кожну заяву вивчать на відповідність вимогам та повноту інформації. Після того з 20-тьма кандидатами проведуть інтерв'ю, зроблять оцінку їх роботи та виплатять допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців розраховує на допомогу в розмірі 10 800 гривень.