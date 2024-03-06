Заявления будут принимать только один день: некоторые украинцы получат помощь в течение 3 месяцев
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Надо собрать определенные документы
Международная организация CARE при поддержке правительства Канады проводит регистрацию на денежную помощь для ВПЛ, проживающих в Сафьяновской территориальной общине Одесской области.
Как говорится на странице фонда, размер такой выплаты будет составлять 10 800 и будет начисляться в сумме 3 600 в течение 3 месяцев. Принимать заявления мобильные группы будут 11 марта.
Кто может получить денежную помощь
ВПЛ, которые проживают в Сафьяновской ТГ, могут подать заявление, если у них не было других выплат от международных организаций с января 2024 и соответствуют критериям уязвимости:
- семьи с людьми, страдающими хроническими заболеваниями или нуждающимися в дорогостоящем лечении или уходе,
- семьи с беременными или кормящими женщинами, с детьми до 2 лет,
- семьи с тремя и более детьми,
- семьи с лицами с инвалидностью 1 и 2 группы, с инвалидностью с детства и с детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
- семьи с родителями-одиночками,
- семьи с людьми старше 60 лет.
Необходимые документы и место проведения регистрации
Для регистрации требуются следующие документы на каждого члена семьи:
- паспорт,
- ИНН,
- справка ВПЛ,
- свидетельство о рождении детей,
- документы, подтверждающие статус,
- IBAN банковский счет.
Следует подчеркнуть, что зарегистрироваться может только один член семьи.
Заявления будут приниматься 11 марта с 8 до 16 часов по адресу – Измаил, просп. Независимости, 69
Если возникнут вопросы, ответы можно узнать, позвонив по горячей линии CARE по номеру 0 800 300 960.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая еще благотворительная организация производит выплату в размере 10 800 гривен.