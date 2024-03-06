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Заявления будут принимать только один день: некоторые украинцы получат помощь в течение 3 месяцев

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 06 марта 2024, 12:45
Гривна. Фото Твоє Місто

Надо собрать определенные документы

Международная организация CARE при поддержке правительства Канады проводит регистрацию на денежную помощь для ВПЛ, проживающих в Сафьяновской территориальной общине Одесской области.

Как говорится на странице фонда, размер такой выплаты будет составлять 10 800 и будет начисляться в сумме 3 600 в течение 3 месяцев. Принимать заявления мобильные группы будут 11 марта.

Кто может получить денежную помощь

ВПЛ, которые проживают в Сафьяновской ТГ, могут подать заявление, если у них не было других выплат от международных организаций с января 2024 и соответствуют критериям уязвимости:

  • семьи с людьми, страдающими хроническими заболеваниями или нуждающимися в дорогостоящем лечении или уходе,
  • семьи с беременными или кормящими женщинами, с детьми до 2 лет,
  • семьи с тремя и более детьми,
  • семьи с лицами с инвалидностью 1 и 2 группы, с инвалидностью с детства и с детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
  • семьи с родителями-одиночками,
  • семьи с людьми старше 60 лет.

Необходимые документы и место проведения регистрации

Для регистрации требуются следующие документы на каждого члена семьи:

  • паспорт,
  • ИНН,
  • справка ВПЛ,
  • свидетельство о рождении детей,
  • документы, подтверждающие статус,
  • IBAN банковский счет.

Следует подчеркнуть, что зарегистрироваться может только один член семьи.

Заявления будут приниматься 11 марта с 8 до 16 часов по адресу – Измаил, просп. Независимости, 69

Если возникнут вопросы, ответы можно узнать, позвонив по горячей линии CARE по номеру 0 800 300 960.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая еще благотворительная организация производит выплату в размере 10 800 гривен.

Теги:
#Одесская область #Выплаты #Денежная помощь