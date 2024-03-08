"Сложно спорить, но…": в Раде рассказали, нужен ли военный сбор для ФОПов

В настоящее время ФОПы первой и второй группы не платят военный сбор

Министерство финансов считает, что во время войны все предприниматели должны платить военный сбор. Это касается и физических лиц-предпринимателей первой и второй группы.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его мнению, военный сбор с ФоП не принесет существенных денег бюджету.

"Да. Физические лица-предприниматели, плательщики единого налога первой и второй групп, пока не платят военный сбор с минимальной зарплаты. Министерство финансов считает, что такая практика в войну неприемлема", — отметил нардеп.

Гетманцев подчеркнул, что министерство ответственно за формирование бюджета. Поэтому, по словам нардепа, именно за Минфином первоочередное право инициировать изменения, направленные на увеличение доходной части, а значит, обеспечение возможностей стабильно финансировать ключевые государственные расходы.

"Концептуально с предложением Минфина о том, что военный сбор должны платить все, сложно спорить. Впрочем, мы внимательно изучим все его расчеты, чтобы понять, насколько это поможет пополнить бюджет и как отразится на работе малого предпринимательства. Но очевидно, что если говорить о значительно больших суммах, поиске более существенных резервов, то, безусловно, за счет таких точечных решений их не обеспечишь. Поэтому Министерству финансов придется предложить нам какие-то более глобальные подходы", — подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как и кому в Украине планируют повышать налоги. Их могут увеличить не только для ФОПов.