За войну придется платить больше: где будут искать деньги в бюджет и кому из ФОПов первому повысят налоги

Военный сбор для ФОПов, акцизы и дополнительные налоги. Все это — очень короткая перспектива

Власти планируют обновить налоги. И это не просто идеи. Уже в марте Кабмин должен подать в парламент законопроект о дополнительном сборе с ФОПов. "Проговорился" глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев. В эфире телемарафона он заявил, что Минфин уже работает над увеличением доходов государственного бюджета на 44 млрд гривен. Одним из источников поступления этих средств правительство видит именно частных предпринимателей. Для них должен быть пересмотрен военный сбор.

Но налоги могут увеличить не только для ФОП. "Среди других идей — увеличение налога с операций с недвижимостью, новый налог на продажу ювелирных изделий. На очереди — акцизы на топливо, газированные воды и прочее", — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

На самом деле это не большая новость. Поиск дополнительных источников поступлений прописан как в Меморандуме с МВФ, так и в проекте Национальной стратегии доходов. Другое дело, что никто не ожидал, что платить придется "уже завтра".

"Бизнес-Телеграф" разбирался, как и кому в Украине будут повышать налоги.

10 миллиардов с ФОПов

Кабмин уже готовит законопроект об увеличении военного сбора для ФОПов. Документ должен поступить в парламент в марте, то есть совсем скоро. Проект разрабатывают, чтобы найти источники дополнительных поступлений в бюджет на 44 млрд гривен. Других подробностей глава финансового парламентского комитета Рады Даниил Гетманцев не раскрыл.

Но что-то можно понять из Меморандума с МВФ. Там зафиксировано обязательство до конца февраля разработать пакет мер, которые обеспечат дополнительные бюджетные поступления в размере 0,5% ВВП. Это примерно 38—40 млрд гривен. Как описано в тексте второго просмотра программы Фонда, эти меры должны запускаться в случае возникновения дополнительных потребностей в расходах. То есть законопроект, на который намекнул Гетманцев, как раз и может быть той самой "мерой", которая позволит пополнить бюджет дополнительными средствами.

"Бизнес-Телеграф" обратился к Даниилу Гетманцеву за дополнительными пояснениями по поводу скандального законопроекта. Однако он ответил, что "на данном этапе все вопросы — к Минфину. Идут консультации". В Минфине на запрос "Бизнес-Телеграфа" не ответили.

"Обязательство перед МВФ есть, и его придется выполнять. Поэтому, скорее всего, предпринимателям следует готовиться к повышению налогов", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

О чем именно идет речь? Текста нового законопроекта от Кабмина еще не существует. Но, как говорит источник "Бизнес-Телеграфа" в одном из профильных министерств, обсуждается введение военного сбора для ФОПов третьей группы. Сейчас они платят военный сбор только с зарплат наемного персонала. В Минфине хотят ввести дополнительные 1,5% с оборота. То есть вместо налога 5% с оборота, который платят упрощенцы третьей группы, будет 6,5%.

ФОП третьей группы имеет оборот в среднем 5—7 млн гривен в год. Дополнительные 1,5% – это 75-105 тысяч гривен в год. "Сумма для бизнеса немалая, учитывая, что многим сейчас и так нелегко, — констатирует глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич. — Работать по-белому становится все более невыгодно". Он допустил, что предприниматели будут искать "схемы для оптимизации", например, переходить на первую-вторую группу, если это возможно (потому что, скажем, для сферы услуг доступна только третья группа).

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Но, как считает Олег Пендзин, новый налог для бизнеса не смертелен. "Вы платите военный сбор? И я плачу. Так почему от него освобождены предприниматели, особенно если учитывать тот факт, что под ФОПами у нас нередко маскируется средний и даже крупный бизнес?" — говорит Пендзин. По его мнению, новым налогом власти лишь восстанавливают "социальную справедливость".

Пока неизвестно, что будет с военным сбором для упрощенцев первой и второй групп, которые сейчас платят единый налог и уже отчисляют 1,5% военного сбора. Как говорит источник "Бизнес-Телеграфа", не исключено, что для них поднимут ставку военного сбора, но по конкретным цифрам еще идут консультации. Возможно, ставка вырастет до 3% и даже больше.

Сколько денег дополнительно могут заплатить в бюджет ФОПы? В Центре экономических стратегий подсчитали, что введение военного сбора в размере 1,5% от оборота для упрощенцев третьей группы – это примерно плюс 10 млрд гривен в год. "Не знаю, какую базу и ставку военного сбора рассматривают для первой-второй групп, но не вижу там потенциала для значительных поступлений. Всего единого налога они заплатили в 2023 году около 5,3 млрд", — отметил старший экономист Центра экономических стратегий Юрий Гайдай.

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Впрочем, вопрос дополнительных налогов для ФОПов — непростой и потенциально "взрывной". Поэтому скорого прохождения нового проекта в Раде ожидать не стоит. "Мы этого проекта пока не видели. Но если Кабмин считает, что вот просто так можно взять и повысить налоги, то спросим у них, а что со сборами от таможни, крупного бизнеса, ренты. Исчерпаны ли там уже все возможности для увеличения поступлений. То есть будет дискуссия", — сказал "Бизнес-Телеграфу" народный депутат, член бюджетного комитета Рады Роман Каптелов.

Какие еще налоги могут увеличить

Несмотря на осторожные прогнозы по налогообложению ФОПов, Каптелов признает: увеличения налогов нам не миновать.

В стране война, и где-то нужно брать деньги. Есть только три потенциальных источника для пополнения бюджета.

"Первое — помощь от ЕС, те самые 50 млрд евро за четыре года. По факту бюджет сможет получать по 8 млрд евро в год, потому что остальная сумма будет поступать в качестве грантов. Второй источник — деньги от США, 60 млрд долларов, вокруг которых сейчас идут ожесточенные баталии. Если честно, в то, что украинский бюджет получит эти средства, я не верю. Если их выделят, то, скорее всего, производителям оружия для Украины. Третий источник — наши налоги, и только его можно считать наиболее реальным", — говорит Каптелов.

Поэтому украинцам следует готовиться к повышению налогов. "Два года войны власть оттягивала этот вопрос, люди и бизнес не слишком ощущали трудные времена и подсели на своеобразную "иглу" — да, идет война, но в экономическом плане не все так плохо, как могло бы быть. Сейчас и правительство, и наши международные партнеры считают, что пора избавляться от иллюзий: 2024 год хоть немного понятен в плане бюджетных доходов, а вот следующий — вообще непонятный… Как жить, возвращать долги?

Военный налог с ФОПов — это всего 10 миллиардов дополнительных поступлений. А надо больше 40 миллиардов. То есть искать придется еще более 30 млрд гривен", — рассуждает Каптелов.

Идеи уже есть. Еще в декабре 2023 года Украина и МВФ сформировали рабочую группу по наработке предложений по краткосрочным мерам по повышению доходов в 2024 году.

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Какие наработки? Кроме военного сбора для ФОПов, за счет введения дополнительного сбора на ряд товаров, увеличения налогов с определенных видов операций с недвижимым имуществом и ювелирными изделиями.

"Сейчас речь идет о минимальном повышении ставок – преимущественно на уровень от 0,1% до 1,5%. Рассматривается также приведение акцизного налога на топливо в соответствие с минимальными стандартами ЕС, введение акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ, и расширение перечня подакцизных товаров за счет налогообложения акцизным налогом растений рода конопли. Ожидается, что до конца первого квартала 2024 года соответствующие законопроекты будут представлены на рассмотрение Кабмина", — отметил Забловский.

Список таких товаров и услуг может расширяться при необходимости. В частности, есть идеи по введению дополнительного военного сбора для покупателей банковских металлов у банков, первой регистрации легковых авто в Украине (новых и подержанных), для продавцов недвижимости, ювелирных изделий из золота, платины и драгоценных камней, а также мобильных операторов. "Я так понимаю, это вместо "налога на роскошь". Дьявол может быть в деталях, но в целом понятно. Особенно для ювелирки, с которой раньше контроверсионно отменили пенсионный сбор", — цитирует Гайдая Центр экономических стратегий.

Конечно, новый сбор спровоцирует повышение цен. К примеру, на те же ювелирные изделия. Но, скажем, не факт, что продавцы недвижимости смогут заложить его в стоимость жилья, потому что ценники жестко регулируют рынок. Ситуация на рынке недвижимости пока такова, что покупатели, напротив, рассчитывают на скидки. То есть платить дополнительный налог продавцам придется из собственной маржи.

Идеи о повышении акцизов на автомобильное топливо (а они прописаны, в частности, в проекте стратегии Национальных доходов) Гайдай называет "жесткими". Потому что в Европе сейчас достаточно высокие акцизы на топливо, и, чтобы сравнять с ними украинские ставки, акциз для бензина нужно поднять на 69%, а это плюс 6 гривен на литре топлива, на дизель — на 138% (плюс 8 гривен на литре).

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Но это очень быстро "прилетит" в цены. "По нашим оценкам, повышение всех акцизов на топливо на 50% (плюс 4,5 грн на литре бензина и 3 грн — дизеля) принесло бы в бюджет около 30 млрд гривен в год, с учетом эластичности спроса и предложений контрафакта. Повышение сразу до минимальных ставок ЕС, конечно, принесло бы больше, но это было бы значительное инфляционное давление и значительный стимул для нелегальных производителей и сбыта", — отметил Гайдай. Он считает, что акциз на топливо все же повысят, но "умеренно".

Повышение акцизов на газированные напитки уже прописано в проекте №9033-1, который зарегистрировал в Раде глава профильного комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Высокие налоги на "неполезные" еду и напитки — это европейская практика.

Окончательный перечень товаров и ставок, которыми их будут облагать, пока неизвестен. Все будет зависеть от размера дыры в бюджете и международной помощи.