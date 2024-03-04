Военный сбор будут платить и ФЛП? Гетманцев рассказал о новом законопроекте Кабмина

Документ может быть готов уже в марте

Кабинет министров разрабатывает законопроект, который поможет увеличить доходы государственного бюджета на 44 миллиарда гривен. Этого собираются достичь, введя военный сбор для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц плательщиков единого налога и не только.

Это будет целый комплекс мер, также включающий повышение налогов на некоторые виды операций с недвижимостью, ювелирными изделиями. Об этом глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил в эфире телемарафона.

"И это Кабмин нам предложит в качестве законопроекта. Уже в марте ожидаем этот законопроект", ― сказал Гетманцев.

Отметим, что Министерство финансов Украины 4 марта предоставило журналистам свой план мобилизации дополнительных ресурсов государственного бюджета в текущем году. В ведомстве хотят ввести военный сбор для ФЛП и юрлиц, которые являются плательщиками единого налога. Это позволит привлечь дополнительные средства в бюджет.

Напомним, в середине февраля Гетманцев оценил экономику Украины за последние два года. Он сказал, что наша страна сотворила чудо.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько "налога на Google" уплатили в госбюджет крупные иностранные компании. Данные за IV квартал 2023 года раскрыл Гетманцев.