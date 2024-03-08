"Складно сперечатися, але…": у Раді розповіли, чи потрібен військовий збір для ФОПів

Наразі ФОПи першої та другої групи не сплачують військовий збір

Міністерство фінансів вважає, що під час війни всі підприємці повинні платити військовий збір. Це також стосується і фізичних осіб-підприємців першої та другої групи.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. На його думку, військовий збір з ФОПів не принесе суттєвих грошей бюджету.

"Так. Фізичні особи – підприємці, платники єдиного податку першої та другої груп, наразі не сплачують військовий збір з мінімальної зарплати. Міністерство фінансів вважає, що така практика у війну неприйнятна", — зазначив нардеп.

Гетманцев підкреслив, що міністерство відповідальне за формування бюджету. Тому, за словами нардепа, саме за Мінфіном першочергове право ініціювати зміни, спрямовані на збільшення дохідної частини, а отже — забезпечення можливостей стабільно фінансувати ключові державні видатки.

"Концептуально з пропозицією Мінфіну про те, що військовий збір повинні сплачувати всі, складно сперечатися. Утім, ми уважно вивчимо всі його розрахунки, щоб зрозуміти, наскільки це допоможе поповнити бюджет і як позначиться на роботі малого підприємництва. Але очевидно, що якщо говорити про значно більші суми, пошук суттєвіших резервів, то, безперечно, за рахунок таких точкових рішень їх не забезпечиш. Тому Міністерству фінансів доведеться запропонувати нам якісь більш глобальні підходи", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як і кому в Україні планують підвищувати податки. Їх можуть збільшити не лише для ФОПів.