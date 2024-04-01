Налоговый календарь на апрель-2024: как, за что и когда платить и отчитываться ФЛП

В этом месяце также нужно оплатить ЕСВ

Опубликовал Проект календаря представление форм государственных статистических наблюдений и финансовой отчетности в апреле 2024 года. В нем указаны предельные сроки представления форм.

О каких налоговых событиях должна помнить ФЛП в текущем месяце, рассказывает Telegram-канал "Налоги физлиц и ФЛП".

Итак, единственный налог за апрель 2024 выглядит так:

ФЛП 1 группы — 302,80 грн

ФЛП 2 группы — 1 420,00 грн

Его нужно оплатить до 19 апреля.

В этом месяце также нужно оплатить ЕСВ "за себя" за 1-й квартал 2024 года. Срок — так же до 19 апреля.

Сумма ЕСВ, которая должна быть уплачена — 4 686,00 грн за квартал для ФЛП всех групп

Кроме того, с 1 апреля для ФЛП 3 группы стартует отчетный период для подачи налоговой декларации и уплаты единого налога за 1 квартал 2024 года.

Срок сдачи декларации — до 10 мая 2024 года. А срок уплаты единого налога — до 20 мая 2024 года.

Отметим, как признает глава Налогового комитета ВР, народный депутат Украины Даниил Гетманцев, налог на недвижимость является одним из самых неэффективных в стране — за 2023 год собрано всего 9,14 млрд. грн.

Ранее "Телеграф" писал, что власти планируют увеличить еще целый ряд налогов, чтобы дополнительно собрать в бюджет около 40-45 млрд грн.