Зарплата и налоги вырастут, а коммуналку пока не тронут: Что изменится в Украине с 1 апреля

Изменения в основном будут приятными

Второй весенний месяц принесет украинцам изменения, часть из которых окажутся одновременно приятными и не очень. Это будет зависеть от того, как вы зарабатываете на жизнь.

Минимальная зарплата прибавит 900 гривен

Украинцы, имеющие официальную работу, с 1 апреля смогут рассчитывать на некоторую прибавку к зарплате, во всяком случае те, кто получает ее в размере минимальной оплаты труда. Так, после роста ее размера до 7100 гривен с 1 января, уже в апреле минималка вырастет до 8 тысяч гривен.

То есть, если работая минимально разрешенный объем времени – 40 часов в неделю, вы сейчас получаете 7100 гривен, то с 1 апреля работодатель обязан будет поднять оплату на 900 гривен, а если оплата идет в почасовом формате, то платить 48 гривен ежечасно. Если работодатель откажется повышать зарплату, он может быть оштрафован.

Минимальная заработная плата в 8 тысяч гривен работодатели должны будут платить до конца 2024 года, будет ли она повышена в будущем году покажет проект государственного бюджета на 2025-й год.

ФОПы и работодатели будут платить больше

В то же время, если вы работодатель или ФОП, рост минимальной зарплаты означает что вам придется платить больше налогов. Так, за каждого наемного работника работодатель должен внести единый социальный взнос в 22% от минимальной заработной платы – 1760 гривен. До апреля размер ЕСВ составлял 1562 гривны.

Такую же сумму – 1760 гривен, должен будет заплатить за себя в виде ЕСВ с 1 апреля и каждый ФОП. Впрочем, этот платеж предприниматели начнут осуществлять только в июле.

Пенсии вырастут, но только у работающих

Несмотря на то, что в марте уже была осуществлена индексация пенсий, некоторые пенсионеры и в апреле смогут рассчитывать на ее повышение. Речь идет о примерно 2,7 млн человек, которые продолжают работать.

Согласно закону, перерасчет пенсии и зачисление стажа могут производиться только раз в 24 месяца. Поэтому с апреля будет произведен автоматический перерасчет пенсий находящимся на пенсии не менее двух лет и чьи пенсии не были пересчитаны в этот период.

Соцвыплаты ВПЛ – получат не все, но срок регистрации продлили

Хотя еще в марте Кабмин забрал выплату компенсации на проживание в 2 тысячи гривен у большинства ВПЛ, ее продолжат получать ряд категорий переселенцев. Для этого им было нужно подать заявление на перерегистрацию до конца марта.

Однако Кабинет министров внес изменения в прежний порядок назначения этой помощи и продлил возможность подачи заявления на ее получение до 30 апреля 2024 года. В случае позитивного решения ВПЛ, подавший заявление в апреле, получит помощь сразу за два месяца – март и апрель.

Тарифы за коммуналку пока расти не будут

Еще одной приятной новостью станет то, что тарифы на коммунальные услуги пока останутся прежними. Так, за природный газ и отопление украинцы будут платить прежнюю цену до окончания срока действия военного положения и еще 6 месяцев после него.

Хотя еще в феврале Национальная комиссия, регулирующая отношения в сфере энергетики и коммунальных услуг, разработала проект двухэтапного повышения тарифа на воду уже с апреля, пока он так и не принят.

Также появляется информация о возможности роста тарифа на электроэнергию, но пока украинцы продолжат платить 2,64 грн за 1 кВт/ч и в апреле.

Гуманитарку будут ввозить по-новому

Также с 1 апреля изменятся правила провоза в Украину гуманитарной помощи – теперь ее ввоз будет разрешен только через цифровую Автоматизированную систему учета. Это должно будет сделать процедуру ввоза и учета помощи более удобной и прозрачной для всех.

Но перед 1 апреля следует помнить, что в ночь с 30 на 31 марта в 03.00 Украина вновь перейдет на летнее время. Это делается с целью экономии электроэнергии и обогрева помещений.