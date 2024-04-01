Податковий календар на квітень-2024: як, за що і коли сплачувати та звітувати ФОПам

У цьому місяці також треба сплатити ЄСВ

Опублікував Проєкт календаря подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у квітні 2024 року. У ньому зазначено граничні терміни подання форм.

Про які податкові події має пам’ятати ФОП у поточному місяці, розповідає Telegram-канал "Податки фізосіб та ФОП".

Отож, єдиний податок за квітень 2024 року виглядає так:

ФОП 1 групи — 302,80 грн

ФОП 2 групи — 1 420,00 грн

Його потрібно сплатити до 19 квітня.

У цьому місяці також треба сплатити ЄСВ "за себе" за 1-й квартал 2024 року. Термін — так само до 19 квітня.

Сума ЄСВ, що має бути сплачена — 4 686,00 грн за квартал для ФОП усіх груп

Крім того, з 1 квітня для ФОП 3 групи стартує звітний період для подачі податкової декларації та сплати єдиного податку за 1-й квартал 2024 року.

Термін здачі декларації — до 10 травня 2024 року. А термін сплати єдиного податку — до 20 травня 2024 року.

Зазначимо, як визнає голова Податкового комітету ВР, народний депутат України Данило Гетьманцев, податок на нерухомість є одним із найнеефективніших у країні — за 2023 рік зібрано всього 9,14 млрд грн.

Раніше "Телеграф" писав, що влада планує збільшити ще цілу низку податків, щоб додатково зібрати до бюджету близько 40-45 млрд грн.