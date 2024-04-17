За электроэнергию будем платить по европейским ценам: на сколько и когда могут поднять тариф на свет

После нового повышения тарифа бытовые потребители будут вынуждены сокращать потребление электричества

В Украине не за горами могут повысить тарифы на электроэнергию. По всей вероятности, цены для украинцев вырастут до уровня европейских.

Подорожание может произойти с 1 июня. Таким прогнозом делится основатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко на своей странице в Facebook.

В Минэнерго пока не было принято окончательное решение о введении нового тарифа на электроэнергию для населения. Однако Олег Попенко отмечает, что в планах повышения до 3,5 гривны за кВт/ч.

Если произойдет удорожание такого уровня, украинцы будут платить за свет уже практически по европейским ценам. Тариф 3,5 гривны – это выше или наравне с тарифами в Норвегии, Сербии, Венгрии.

"Но во всех этих странах средняя зарплата в 2,5-3,5 раза, а в Норвегии в 10 раз больше, чем в Украине", — отметил эксперт.

Олег Попенко добавил, что на сегодняшний день украинцы могут купить наименьшее количество кВт/ч в Европе. По его словам, после нового повышения тарифа бытовые потребители будут вынуждены сокращать потребление электричества, чтобы осилить платежи.

По прогнозу эксперта, подорожание электроэнергии в Украине может произойти в ближайшее время — с 1 июня.

Ранее "Телеграф" писал, что с 1 мая в Украине повысят тариф на воду. Одной из причин, по которым тариф вырастет, является повышение цен на электроэнергию.