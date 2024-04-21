54 тысячи на всю семью: кто в Украине может получить выплату

Максимум деньги могут получить 5 представителей одной семьи

Во время военного положения украинцам продолжают выплачивать различного рода помощи и в том числе, семьи с несовершеннолетними детьми могут получить до 54 тысяч гривен. Это касается определенных категорий граждан только из трех областей.

Претендовать на получение финансовой помощи могут семьи из Черниговской, Сумской или Харьковской областей. Об этом сообщили на странице благотворительного фонда "Единство за будущее".

Так, выплаты рассчитаны на семьи, общий доход которых 5 400 тысяч гривен на каждого человека. Максимум деньги могут получить 5 представителей одной семьи.

Граждане должны соответствовать к одной из наиболее уязвимых категорий населения:

отец или мать, которые самостоятельно воспитывают детей;

родители и опекуны, у которых на воспитании по меньшей мере один ребенок;

семьи, где один из родителей или оба имеют инвалидность или воспитываются дети с инвалидностью;

семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

семьи, где люди старше 60 лет являются опекунами несовершеннолетних.

На каждого человека помощь будет выплачивать отдельно. Размер ежемесячной выплаты на одного человека составляет 3 600 гривен, выплачиваются средства в течение 3 месяцев. То есть, максимальная сумма общей помощи на семью составляет 54 тысячи гривен.

Для того чтобы получить финансовую помощь, необходимо обратиться в фонд "Єдність за майбутнє".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые категории людей могут получать денежную помощь в Хмельницкой области.