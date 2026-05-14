Названа главная ошибка при покупке б/у авто: ее совершают даже автоэксперты

Многие покупатели по-прежнему полагаются на стереотипы

Приобретение авто с пробегом — это всегда лотерея, в частности из-за распространенных ошибок во время осмотра. При этом существуют распространенные "проколы", о которые "спотыкаются" даже автоэксперты.

"Телеграф", ссылаясь на материал Motoryzacja.interia, рассказывает о самой распространённой ошибке при выборе авто. По словам авторов материала, самым частым "косяком" в этом деле, как ни банально, до сих пор остается плохая техническая подготовка.

В эпоху повсеместного интернета проверка на наличие распространенных неисправностей в конкретной модели занимает всего несколько минут. Но, несмотря на это, многие покупатели по-прежнему полагаются на стереотипы или советы друзей, которые хвалят тот или иной автомобиль просто потому, что он у них есть.

"Слепая вера в то, что популярная модель от известного бренда гарантирует беспроблемную эксплуатацию, может стать ловушкой. Рынок подержанных автомобилей полон автомобилей премиум-класса и известных производителей с недостатками, такими как двигатели с облезающими ремнями ГРМ или хрупкими цепями", — объясняют авторы.

