Вознаграждение в 100 тыс грн для военных: изменится ли перечень условий для начисления с июля

Есть 16 категорий бойцов

Украинским военным предусмотрены ежемесячные выплаты, среди которых есть дополнительное вознаграждение 100 тысяч гривен за выполнение определенных задач в зонах боевых действий и вне них.

На дополнительную выплату рассчитывается 16 категорий бойцов. Об этом говорится в приказе Минобороны Украины "Об утверждении Изменений в Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

Кому из военнослужащих совершат вознаграждение в сумме 100 тысяч гривен

Выплату 100 000 грн могут получить военные, принимающие непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающие осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь в районах ведения этих мероприятий, а именно:

военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огневое поражение противника, без нахождения в районе ведения боевых действий. В случае выполнения соответствующих боевых задач после 29-го сентября 2023 г.;

военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах боевых действий. При условии выполнения соответствующих задач после 29-го сентября 2023 г.;

раненые военные за время нахождения на лечении и в отпуске, если ранение тяжелое в течение всего периода пребывания в больнице или в отпуске;

пленные военнослужащие, взятые в плен, а не сдавшиеся добровольно, являющиеся заложниками, а также интернированные в нейтральные государства или безвестно отсутствующие (в случае когда указанные события произошли как до введения военного положения, так и после его введения) — за время пребывания в плену (заложниках) и до дня освобождения включительно или за время пребывания в интернировании и до дня возвращения в Украину или за время безвестного отсутствия;

военным, погибшим (умершим) в результате полученного после введения военного состояния ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины, ― выплата производится за весь месяц, в котором лицо погибло (умерло), в том числе за месяц начала военной службы;

Кроме того, доплату выплатят тем, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях или осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах их осуществления, на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, в период осуществления указанных мероприятий (в том числе военнослужащим срочной службы и курсантам), и выполняют боевые (специальные) задания (в расчете на месяц пропорционально времени) участия в таких действиях и мероприятиях):

во время ведения боевых (специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в батальон включительно (в том числе тем, определенные в абзаце четырнадцатом настоящего пункта);

по выявлению воздушных целей противника в районах ведения военных (боевых) действий;

по осуществлению полетов в воздушном пространстве областей Украины, на территориях которых ведутся военные (боевые) действия;

по огневому поражению противника в составе подразделения (средства) ракетных войск и артиллерии, подразделения (средства) противовоздушной обороны;

на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск, временно оккупированных (захваченных) противником территориях);

по огневому поражению воздушных, морских целей противника;

по выводу воздушных судов из-под удара противника с выполнением взлета;

кораблями, катерами, судами в морской, речной акватории (вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования, мест временного базирования);

в районах ведения военных (боевых) действий медицинскому персоналу медицинских частей и подразделений (медицинских подразделений усиления);

по отражению вооруженного нападения (огневого поражения противника) на охраняемые объекты освобождения таких объектов в случае их захвата или насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой;

в районах ведения военных (боевых) действий по разминированию (обнаружению, обезвреживанию и уничтожению) взрывоопасных предметов в местах выполнения задач по назначению согласно боевым распоряжениям.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, сколько платят мобилизованным украинцам во время учебы.