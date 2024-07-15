Некоторым следует подать заявление: кому из пенсионеров придет выплата за особые заслуги

Это предусмотрено законами

Пожилым лицам в Украине могут увеличить их пенсии с помощью надбавок и специальных выплат. Одна из таких осуществится ко Дню Независимости.

На выплату рассчитывают ветераны войны и некоторые другие категории граждан. Максимальная сумма начисления составляет 3100 гривен согласно данным Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Кто в августе получит доплату к пенсии

450 грн — участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага;

— участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага; 650 грн — членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно п. 1 статьи 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз;

— членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно п. 1 статьи 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз; 1000 грн — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного их родителей;

— участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного их родителей; 3100 грн — лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

— лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной; лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин: I группы — 3100 грн, II группы — 2900 грн и III группы — 2700 грн.

В ПФУ отмечают, что выплата назначается автоматически.

Но есть 2 категории граждан, которым нужно обратиться в отделение, в частности, если они:

состоят на учете в органах Пенсионного фонда Украины как получатели пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания судей в отставке;

находятся на службе в силовых министерствах и ведомствах, учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцам сейчас можно узнать сумму будущей пенсии.