Арбуз стремительно дешевеет: почему и сколько еще продержится ценопад

Местами оптовая стоимость составляет 15 гривен

Арбуз в Украине продолжает стремительно дешеветь. Цена падает из-за увеличения площадей для выращивания, благоприятных условий, большого предложения ягоды, местами плохого качества и импорта.

По данным проекта EastFruit, ценники на арбуз уже намного ниже, чем в прошлом году. В настоящее время оптовая стоимость ягоды снизилась до уровня 15 гривен, который является минимальным показателем за последние 3 сезона.

По словам аналитиков, на украинском рынке можно купить арбуз за 5-14 гривен, но цена зависит от качества, сорта и объема предлагаемой продукции. Эта цена на 35% меньше, чем неделей раньше.

Причинами падения стоимости арбуза в этом сезоне стало увеличение площадей для выращивания культуры и погодные условия.

"После оккупации россией значительных территорий херсонской и запорожской областей Украины, к выращиванию баштанных культур активно приступили во всех центральных областях Украины, а местами и в западном регионе. Погодные условия нынешней весной и в первой половине лета текущего года были весьма благоприятны для вегетации растений, и фермеры ожидали собрать высокие урожаи арбузов в текущем сезоне", – говорят аналитики.

В то же время производители говорят, что негативная тенденция вызвана увеличением предложения из местных хозяйств и ухудшением качества ягоды.

"Из-за жаркой погоды, установившейся в Украине со второй декады июля текущего года, темпы созревания арбузов в полях существенно ускорились. При этом аномальная засуха, которая наблюдается в южных областях, негативно сказывается на качестве арбузов на полях, что только усиливает темпы снижения цен", – объяснили они.

Кроме того, на цены также влияет стабильная поставка арбузов в Украину из других стран Центральной Азии. Там эта продукция гораздо более доступна и имеет более высокий показатель качества.

Удешевление арбуза продержится еще несколько недель и цена его может приблизиться к стоимости ягоды в Центральной Азии.

Напомним, ранее Телеграф писал, что предложение популярного фрукта сократится до 40%. На это повлияли произошедшие весной заморозки.