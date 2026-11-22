Некоторые восхищались сноровкой пожилой дамы

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Во Львовской области украинцы увидели непривычную картину, которая уже стала мемом. Ведь бабушка для передвижения по городку Яворов выбрала необычный транспорт.

Об этом свидетельствует опубликованное в сети видео. На кадрах видно, как пожилая дама в платочке ездит по городу на трехколесном электроскутере.

"Бабушка-драйвер показывает, как нужно ездить по дорогам Яворова", — говорится в подписи под видео.

Выглядит это довольно забавно, ведь электроскутер достаточно большой, а бабушка на его фоне выглядит совсем миниатюрной. Учитывая то, как умело женщина управляет транспортом, можно предположить, что за его рулем она не один месяц.

Электроскутеры довольно часто выбирают для себя пенсионеры, однако особенность именно этой модели – наличие прицепа. Именно поэтому бабушка за его рулем выглядит довольно необычно. Это уже успели в комментариях отметить пользователи. Люди пишут:

Молодец

Бесстрашная

Напомним, минимальная пенсия может возрасти втрое, но пока, при официальной зарплате 20 000 грн и 33 лет страхового стажа, ориентир для пенсии по возрасту в 2026 году – 7 230 грн в месяц. Эта оценка касается случая, когда человек получал такую зарплату в течение всего этого периода.

Ранее "Телеграф" рассказывал об идеальном электрокаре для пенсионера не за все деньги мира.