Не все, что стоит дешево, оказывается выгодной покупкой. В "Авроре" продают рыбные консервы за 37 гривен, однако к ним есть вопросы

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Тунец – один из базовых белковых продуктов в рационе, однако, хотя это один из самых доступных видов рыбы, цены на консервы ощутимо растут, из-за чего многие украинцы заинтересованы в выгодных ценах и акциях на этот продукт. Так бросается в глаза тунец всего за 37 гривен за баночку из "Авроры".

"Телеграф" приобрел его и выяснил, что внутри и стоит ли его покупать.

Тунец по 37 грн в "Авроре" Источник: Телеграф

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Состав и цена тунца

Этот тунец привозят из Таиланда и выпускают под торговой маркой "Домашні продукти", которая принадлежит львовской компании "Світчай". Заявлено, что в банке 70% тунца, 18% соевого масла, а также вода и соль. На 100 г продукта – 161 ккал, 5 г жиров и 26 г белков.

Состав, калорийность, БЖУ и производитель тунца за 37 грн из "Авроры" Источник: Телеграф

Цена в 37 грн на первый взгляд кажется привлекательной, однако в банке всего 80 г. Этого достаточно, чтобы добавить в салат или к гарниру на один раз для одного человека, однако обычно тунец продают в банках по 185 г, которые стоят 50–100 гривен за банку. Цена этого же тунца из "Авроры" в пересчете на 185 г составляет целых 85 гривен – это недорого, но уже и не очень бюджетно. Также такой тунец продают в "Варусе" по 54,9 грн за банку 80 г (если покупать там, получается 126 грн за 185 г, что уже совсем не бюджетно).

Так тунец выглядит в банке Источник: Телеграф

Вес, внешний вид и вкус

С весом марка "Домашні продукти" не обманывает: в банке действительно оказалось 80 г продукта. После легкого удаления масла салфетками без отжима осталось 59 г тунца – то есть надпись на банке не лжет, внутри действительно около 70% указанной рыбы.

Вес всего продукта и после поверхностного удаления масла Источник: Телеграф

Тунец в банке измельчен и при свете вспышки выглядит совсем непривлекательно, в массе видны небольшие черные точки, возможно, кусочки кожи – что нормально для бюджетных консервов. Чешуи не нашлось, как бывает в других дешевых продуктах.

Как выглядит измельченный тунец крупным планом Источник: Телеграф

На вкус тунец нормальный, без посторонних привкусов, отлично подходит для салатов. Хотя все три имеющихся кота уверены, что и без салатов рыба прекрасна – все до одного согласились ее есть.

Усатые судьи высоко оценили бюджетный тунец из "Аврори" Источник: Телеграф

Вывод. Тунец приличный, можно брать, но учитывайте, что цена не очень бюджетная – просто вес в банке небольшой. Но это даже удобно, если нужно совсем немного рыбы на перекус.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, из чего делают самые дешевые пельмени из "АТБ" и "Сильпо" – мяса в продукте за 80 грн за пачку не так уж и много.