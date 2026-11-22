В старинный особняк можно попасть с экскурсией

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Львовская вилла "Ломница" - одна из самых загадочных частных вилл города была построенная в начале ХХ века среди зеленых склонов исторической Вульки. Уникальное здание, расположенное на улице Академика Сахарова, 62-А, выставлено на продажу за 1,3 миллиона долларов.

За эту сумму покупателю предлагали историческое здание площадью около 407 квадратных метров и более 30 соток земли неподалёку от Стрыйского парка. Об этом сообщает Vidkopav.

На продажу виллу предложили вместе с участком земли Источник: t.me/vidkopav

Вилла стоит в исторической местности Вулька, которая когда-то считалась престижной загородной частью Львова. На данный момент попасть в "Ломницу" может любой желающий: существуют экскурсии по дому.

Откуда у жилого дома облик замка

Виллу построили в 1910–1911 годах при участии архитектора Кароля Турковского. В её архитектуре сочетаются романтический историзм и неоготика. Красный кирпич, круглая башня с остроконечной крышей и окна разной формы придают жилому дому сходство с замком. На фасаде до сих пор видна надпись "Willa Łomnica", появившаяся в начале XX века.

Облик "Ломницы" запечатлели на снимке 1930 года Источник: t.me/vidkopav

Позже дом перешёл к семье архитектора Станислава Ревуцкого. По воспоминаниям его правнучки, виллу обустроили так, чтобы у каждого из трёх сыновей было своё жильё. От прежних интерьеров сохранились деревянные двери, паркет и детали первоначальной отделки.

Деревянные двери сохранились со времён прежних интерьеров виллы Источник: t.me/vidkopav

Почему вилла нуждается в реставрации

С приходом советской власти виллу разделили на отдельные квартиры. Со временем здание ветшало, а сложная структура собственности мешала его восстановлению. В 2018 году "Ломница" получила статус памятника архитектуры местного значения.

"Ломница" получила охранный статус в 2018 году Источник: t.me/vidkopav

Позже к сохранению виллы подключилась инициатива "Спадщина.UA", которая помогла привлечь внимание к зданию. Будущему владельцу предстоит дорогостоящая реставрация с учётом охранного статуса дома. В числе деталей, которые пережили десятилетия упадка, – старинная лестница с деревянными перилами.

Старинная лестница пережила десятилетия упадка виллы Источник: t.me/vidkopav

Как проходят экскурсии по "Ломнице"

Маршрут охватывает весь дом – от подвалов до чердака. По пути гостям рассказывают, кто жил на Вульке и как менялась сама вилла. В комнатах можно рассмотреть сохранившиеся детали вблизи: например, полукруглое окно над застеклёнными дверями и паркет, уложенный ёлочкой.

В комнатах "Ломницы" сохранился старинный паркет Источник: instagram.com/willa.lomnica

Старинный снимок помогает представить, как вилла выглядела раньше Источник: instagram.com/willa.lomnica

"В конце мы собираемся под калифорнийским платаном, которому больше ста лет, и пробуем выпечку по рецептам той эпохи и местное вино из малины и красной смородины от "Галицька Сорока"", – рассказывают организаторы экскурсий.

В "Ломнице" устраивают вечерние гастроэкскурсии Источник: instagram.com/willa.lomnica

На фасаде виллы сохранилась надпись "Willa Łomnica" начала XX века Источник: instagram.com/willa.lomnica

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