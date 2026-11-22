Красный кирпич и дух начала XX века: как выглядит спрятанный во Львове загадочный замок (фото)
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В старинный особняк можно попасть с экскурсией
Львовская вилла "Ломница" - одна из самых загадочных частных вилл города была построенная в начале ХХ века среди зеленых склонов исторической Вульки. Уникальное здание, расположенное на улице Академика Сахарова, 62-А, выставлено на продажу за 1,3 миллиона долларов.
За эту сумму покупателю предлагали историческое здание площадью около 407 квадратных метров и более 30 соток земли неподалёку от Стрыйского парка. Об этом сообщает Vidkopav.
Вилла стоит в исторической местности Вулька, которая когда-то считалась престижной загородной частью Львова. На данный момент попасть в "Ломницу" может любой желающий: существуют экскурсии по дому.
Откуда у жилого дома облик замка
Виллу построили в 1910–1911 годах при участии архитектора Кароля Турковского. В её архитектуре сочетаются романтический историзм и неоготика. Красный кирпич, круглая башня с остроконечной крышей и окна разной формы придают жилому дому сходство с замком. На фасаде до сих пор видна надпись "Willa Łomnica", появившаяся в начале XX века.
Позже дом перешёл к семье архитектора Станислава Ревуцкого. По воспоминаниям его правнучки, виллу обустроили так, чтобы у каждого из трёх сыновей было своё жильё. От прежних интерьеров сохранились деревянные двери, паркет и детали первоначальной отделки.
Почему вилла нуждается в реставрации
С приходом советской власти виллу разделили на отдельные квартиры. Со временем здание ветшало, а сложная структура собственности мешала его восстановлению. В 2018 году "Ломница" получила статус памятника архитектуры местного значения.
Позже к сохранению виллы подключилась инициатива "Спадщина.UA", которая помогла привлечь внимание к зданию. Будущему владельцу предстоит дорогостоящая реставрация с учётом охранного статуса дома. В числе деталей, которые пережили десятилетия упадка, – старинная лестница с деревянными перилами.
Как проходят экскурсии по "Ломнице"
Маршрут охватывает весь дом – от подвалов до чердака. По пути гостям рассказывают, кто жил на Вульке и как менялась сама вилла. В комнатах можно рассмотреть сохранившиеся детали вблизи: например, полукруглое окно над застеклёнными дверями и паркет, уложенный ёлочкой.
"В конце мы собираемся под калифорнийским платаном, которому больше ста лет, и пробуем выпечку по рецептам той эпохи и местное вино из малины и красной смородины от "Галицька Сорока"", – рассказывают организаторы экскурсий.
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