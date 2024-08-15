Осень все ближе: в банке обещают ощутимое изменение курса доллара

Курс доллара на будущей неделе ждет одно важное изменение

Курс доллара в Украине может колебаться от 40,8 до 41,55 грн до конца текущей недели. Но уже на следующей — нижняя планка валютного курса составит 41 гривну, однако в условиях режима управляемой гибкости система ежедневных курсовых изменений будет оставаться постоянной.

Об этом "Телеграфу" сообщил начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой. Рост нижней планки курса он назвал главным изменением будущей недели.

По мнению эксперта, с приближением осени курсовые пертурбации станут более ощутимыми и заметными. В то же время любые изменения будут происходить под надзором регулятора, который при необходимости готов оперативно вмешаться в рынок для достижения баланса спроса и предложения.

По его словам, с 19 по 25 августа доллар будет колебаться в пределах 41,0-41,7 грн: ежедневные колебания курса могут составить до 50 копеек на долларе, а недельные — до 80. Разница в курсах купли-продажи в обменных пунктах может также составить до 50 копеек.

"Ближе к осени валютные изменения станут ощутимее, однако (что крайне важно) эти изменения являются объективным следствием роста инфляции. Но они не будут резкими и угрожающими архитектуре рынка. Рынок будет жить в рамках системы и любые кризисные явления (ажиотаж или паника) почти исключены", — успокаивает эксперт.

В целом, как считают ряд экспертов, курс доллара до конца года должен составить 42 гривны. Однако окончательная цифра зависит от НБУ.