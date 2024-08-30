Лимит – 150 тысяч гривен. Как не попасть под ограничения на переводы для карт

Есть несколько способов не попасть под запрет

С 1 октября в Украине начнет действовать ограничение на перевод денежных средств по карточкам банков. Со второго осеннего месяца можно будет переводить совокупно не более 150 тысяч гривен.

Об этом идет речь в постановлении Национального банка Украины №102 от 27 августа. Документ устанавливает правила для карточных переводов, которые начнут действовать с 1 октября. НБУ объясняет подобное решение борьбой с отмыванием средств через так называемых "дропов" — физлиц, оказывающих услуги по переводу средств через свои карточные счета.

По подсчетам НБУ, через счета "дропов" в год проходят до 200 млрд грн, а только несколько крупнейших банков в 2024-м году выявили около 80 тысяч таких карточных счетов. Само ограничение будет действовать шесть месяцев.

Вместе с тем, постановление №102 говорит о тех случаях, которые не подпадают под действие документа:

имеются данные о получении легального дохода на сумму более 150 тысяч гривен ежемесячно;

платежи, проводимые по реквизитам IBAN;

платежи физического лица в пользу юридического;

переводы между своими счетами в одном банке;

получатель-средств является официальным волонтером и использует счет для этой деятельности.

Для подтверждения своего волонтерского статуса физлицо должно будет соответствовать хотя бы двум из пяти указанных критериев:

официально зарегистрировано как волонтер;

проведение волонтерских сборов является типичной деятельностью по счетам физлица;

физическое лицо-пользователь представило письмо от государственного органа/военной части/благотворительного фонда по сотрудничеству в сфере организации сбора средств;

физлицо предоставило информацию о планируемых суммах и сроках сбора средств с указанием цели такого сбора и последующего использования собранных средств;

информация из открытых источников, соцсетей и интернета подтверждает информацию, предоставленную физлицом о том, что оно занимается волонтерской деятельностью.

Напомним, о введении подобного лимита в НБУ заговорили в середине августа и тогда условия были даже жестче. Так, сперва лимит должен был составить 100 тысяч гривен, но затем положения документа смягчились.