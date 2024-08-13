В Украине ограничат переводы с карты на карту: когда это произойдет

Регулятор пытается бороться с негативным для экономики явлением

Национальный банк Украины планирует окончательно принять решение об ограничении перевода средств с карты на карту для физических лиц. Это делается для борьбы со схемами "дропов".

Об этом в интервью "Экономической правде" заявил глава НБУ Андрей Пышный. По его словам, окончательное решение будет рассмотрено на заседании правления НБУ на текущей неделе (12-18 августа).

"Анонсировав эти изменения, мы вызвали просто шквал критики и непонимания в свою сторону. Мы коммуницировали проблематику этих "дропов" не только как опасность для государственного бюджета, но и как опасность для самих физических лиц. Ведь, отдавая свои данные, карточку, свой счет кому-то на стороне, ты несешь ответственность за все, что с этим счетом сделали", — подчеркнул глава НБУ.

Пышный отметил, что Нацбанк провел несколько встреч с волонтерами, где показали, как дизайн запланированного решения позволит банкам учесть потребности волонтеров, и дали ответы на вопросы. После этого, по его словам, "градус" обсуждения снизился.

"Это значит, что мы органично подходим к принятию того решения, которое Национальный банк коммуницировал. Так или иначе, для создания дополнительных инструментов для более эффективной борьбы со схемами "дропов" нужны также изменения в законодательство. Следовательно, нам нужно идти в парламент. Там мы должны быть готовы к соответствующему решению и дискуссии", — отметил Пышный.

Напомним, Нацбанк намерен ввести ограничения на перевод средств с карты на карту, однако разрешил бизнесу выводить дивиденды. Речь о 30 операциях в месяц и до 100 тыс. грн. Нововведение будет касаться только выходных операций. Принимать по-прежнему можно будет неограниченное количество переводов.