Ліміт – 150 тисяч гривень. Як не потрапити під обмеження на перекази для карток
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Є кілька способів не потрапити під заборону
З 1 жовтня в Україні почне діяти обмеження на переказ коштів за картками банків. З другого осіннього місяця можна буде переказувати сукупно не більше 150 тисяч гривень.
Про це йдеться у постанові Національного банку України №102 від 27 серпня. Документ встановлює правила для карткових переказів, що почнуть діяти з 1 жовтня. НБУ пояснює подібне рішення боротьбою з відмиванням коштів через так званих "дропів" — фізосіб, які надають послуги з переказу коштів через свої карткові рахунки.
За підрахунками НБУ, через рахунки "дропів" на рік проходять до 200 млрд грн, а лише кілька найбільших банків у 2024 році виявили близько 80 тисяч таких карткових рахунків. Саме обмеження діятиме шість місяців.
Разом з тим, постанова №102 говорить про випадки, які не підпадають під дію документа:
- є дані щодо отримання легального доходу на суму понад 150 тисяч гривень щомісяця;
- платежі, що проводяться за реквізитами IBAN;
- платежі фізичної особи на користь юридичної;
- перекази між своїми рахунками в одному банку;
- одержувач-коштів є офіційним волонтером та використовує рахунок для цієї діяльності.
Для підтвердження свого волонтерського статусу фізособа повинна відповідати хоча б двом із п’яти зазначених критеріїв:
- офіційно зареєстровано як волонтер;
- проведення волонтерських зборів є типовою діяльністю за рахунками фізособи;
- фізична особа-користувач подала лист від державного органу/військової частини/благодійного фонду зі співробітництва у сфері організації збору коштів;
- фізособа надала інформацію про плановані суми та строки збору коштів із зазначенням мети такого збору та подальшого використання зібраних коштів;
- інформація з відкритих джерел, соцмереж та інтернету підтверджує інформацію, надану фізособою про те, що вона займається волонтерською діяльністю.
Нагадаємо, про запровадження такого ліміту в НБУ заговорили в середині серпня і тоді умови були навіть жорсткішими. Так, спершу ліміт мав становити 100 тисяч гривень, але потім положення документа пом’якшилися.